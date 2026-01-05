Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andrea Martínez Terres: Un "training camp" para debutar como internacional júnior

La deportista del BoxSafor Club se ha preparado en Tarragona

La deportista del BoxSafor Club, Andrea Martínez Terres

La deportista del BoxSafor Club, Andrea Martínez Terres / BoxSafor Club

Salva Talens

Gandia

La deportista internacional del BoxSafor Club, Andrea Martínez Terres, ha asistido al "training camp" que se ha desarrollado durante el pasado fin de semana en las instalaciones del Tarraco Warriors de Tarragona.

La kickboxer, de 16 años de edad y natural de Benifaió (la Ribera Alta), ha participado en dicha concentración porque prepara su debut en la competición internacional de la categoría junior.

El "stage" se ha desarrollado en un total de cinco sesiones que han comprendido las distintas modalidades de combate WAKO, así como una sesión de psicología deportiva dirigida por José García Donate.

Antonio Campoy, Yassine Talhaoui y Will Taylor fueron los encargados de programar los entrenamientos en los que Andrea Martínez ha comenzado para preparar su arranque en la competicion en la Copa de Europa de Atenas, que se desarrollará a finales de enero.

A las órdenes de José A. Núñez, director técnico del club gandiense BoxSafor, la propia Andrea Martínez Terres ha cuajado un año 2025 espectacular. Todavía en categoría cadete, se situó como nº1 del ránking mundial, representó a España en el Campeonato de Europa y se colgó una medalla de bronce en el Europeo, entre otros resultados destacados.

