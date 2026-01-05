Cabalgatas de Reyes Magos: Oliva la suspende, Tavernes la aplaza al martes y Gandia la mantiene

Las lluvias provocadas por la borrasca Francis están alterando los planes de los Reyes Magos en la Safor. Sus Majestades llegarán seguro, pero no en todas las localidades lo harán acompañados por las tradicionales y vistosas cabalgatas que organizan los ayuntamientos, debido al mal tiempo. La previsión de Aemet es que deje de llover esta tarde, pero justo a la hora en la que comienzan muchas cabalgatas, por ello hay ayuntamientos que no se la juegan.

Oliva ha suspendido el desfile, pero los Reyes Magos sí tendrán su agenda habitual en la ciudad este lunes. Llegarán por mar al Club Náutico a las 12.30 horas y harán una recepción en el Centre Polivalent.

A las 13.30 h recepción en la parroquia de Sant Francesc. A las 14 horas visita a la Cruz Roja y entrega de regalos. A las 16 h se pasarán por la residencia de ancianos y a las 17 h por el convento de las clarisas.

El acto de bienvenida empezará a las 18.30 h en el Centre Polivalent, aunque la apertura de puertas será a las 17.30 h. La niña Noa Arlandis, del CEIP Hort de Palau, ganadora del sorteo, leerá la carta a los Reyes en nombre de todos los niños de Oliva. Y también Sus Majestades ofrecerán su tradicional parlamento real a los asistentes.

En Gandia fuentes municipales confirman que se mantiene la cabalgata para este lunes. La previsión es que los Reyes Magos entren a las 17.50 horas por la montaña de Santa Anna, y estén en la explanada en la que inicia el camino a la ermita. A las 18.15 h Adoración del Jesuset en la Colegiata y a las 19 h inicio del desfile desde la plaza El·líptica, con el itinerario habitual.

Sí se ha aplazado al martes por la tarde la llegada del emisario real. Se trata de un evento que incluye un espectáculo con drones y será en la plaza del Tirant.

En Tavernes de la Valldigna la cabalgata será mañana martes, 6 de enero. Tendrá el mismo formato y recorrido. Por lo tanto, el desfile saldrá desde la calle La Barca, zona Sequers, después de la recepción oficial por parte de la corporación municipal a las 17.30 horas en la plaza dels Furs. La cabalgata servirá para despedir a Melchor, Gaspar y Baltasar y desearles un buen viaje de vuelta a casa.

Pero este lunes los Reyes Magos estarán también en Tavernes, donde visitarán las residencias de la gente mayor y compartirán momentos de afecto y proximidad. Ya después, a las 19 horas, Sus Majestades serán recibidos en el ayuntamiento donde la alcaldesa, Lara Romero, les hará entrega de la llave que abre todas las casas del municipio, para que puedan repartir esta noche los regalos a todos los niños. Este acto se podrá seguir en directo a través del canal oficial de YouTube del Consistorio. Desde el ayuntamiento piden comprensión a la ciudadanía ante este cambio, motivado para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de los actos.

Otros municipios de la comarca también han suspendido cabalgatas, pero no la llegada de los Reyes Magos, que ofrecerán recepciones en recintos a cubierto. En cualquier caso, los más pequeños no se quedarán sin ver a sus Reyes, sea hoy o mañana.