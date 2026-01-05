Cerca de mil alumnos y profesores vuelven al Ausiàs March este miércoles

Las clases en el instituto de Secundaria Ausiàs March de Gandia se retomarán este miércoles, 7 de enero, tal y como estaba previsto, en su edificio original. Es otro regalo de Reyes Magos para la comunidad educativa, formada por casi mil personas, entre los 750 alumnos, 90 profesores y 10 trabajadores de administración y servicios. La mudanza desde las aulas prefabricadas ubicadas junto al Museu Faller se hizo aprovechando las vacaciones de Navidad.

La Conselleria de Educación supervisó el traslado y lo encargó a una empresa especializada, aunque los profesores también han colaborado puntualmente desplazando algunos enseres en sus vehículos particulares.

Finaliza así una situación provisional en barracones tras más de tres años y casi cuatro cursos escolares, el tiempo que han durado las obras de reforma y remodelación integral del conocido popularmente como «instituto viejo», y que ahora de viejo no tiene prácticamente nada. Se ha respetado la fachada histórica, sí, pero las obras contemplan una ampliación y una rehabilitación de tal calado que los alumnos sentirán que estrenan instalaciones.

La directora del instituto, Maria R. Cortell, recuerda que habrá una jornada de puertas abiertas, para que también los familiares puedan conocerlo, y una inauguración a finales de enero, de la que se informará más adelante. Una novedad es que la entrada a las clases será por la calle Abat Sola, aunque también se mantendrá abierto el acceso por la plaza de Crist Rei.

La Generalitat ha invertido casi 9 millones de euros y es la principal obra del plan Edificant en la ciudad, con competencias delegadas al ayuntamiento. La ampliación, una reivindicación histórica exigida por la comunidad educativa con manifestaciones cada fin de curso en los últimos años, ha tenido que superar muchos obstáculos, desde la compra del solar, el antiguo Cine Bulevar, por parte del ayuntamiento, hasta la renuncia de la primera empresa adjudicataria, y los efectos económicos de la pandemia de covid, o la guerra de Ucrania, con el encarecimiento de los materiales de construcción.

Finalmente es ECSA la empresa constructora que firma una remodelación, a priori, impecable, tal y como se pudo observar en una visita con representantes municipales, de la empresa y prensa local el pasado 18 de noviembre.

Otra novedad del centro es que por primera vez tendrá una cantina, o cafetería, que debe licitar la Conselleria, y un gran gimnasio que también se puede usar perfectamente como pabellón polivalente, más laboratorios, y una amplia sala de profesores con amplias cristaleras y vistas espectaculares a la plaza de Crist Rei.

Barracones donde han estudiado los alumnos en los últimos tres años. / Josep Camacho

Los pasillos están revestidos con azulejos que adoptan colores diferentes según la planta. Los forjados interiores y el pasamanos de la escalera del ala antigua también se han puesto en valor. El edificio histórico tiene 2.000 m2 y se suman seis mil más de nueva construcción. En definitiva, un instituto más amplio y luminoso preparado para las futuras generaciones.

Respecto de los barracones del Museu Faller, el Gobierno de Gandia no tiene todavía constancia oficial de cuáles son las intenciones de la Conselleria con esta instalación. La concejala de Educación, Esther Sapena, que sigue reivindicando la necesidad de construir un nuevo colegio en Gandia, sugirió la posibilidad de que no se desmonten y se usen, siempre de manera temporal, como un centro educativo de nueva creación.

«No soy partidaria de los barracones -matizó la concejala-, pero por la urgencia del aumento de la población escolar cada año en Gandia, si se comenzara a construir ya el nuevo centro, este espacio podría resolver la situación momentáneamente hasta que finalizaran esas obras».