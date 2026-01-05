El Club Voleibol Gandia nutre a la selección provincial en el Memorial José García Parres 2026
Hasta 13 jugadores y jugadoras de la entidad de la Safor participan en el trofeo
Un total de 13 jugadores y jugadoras del CV Gandia han representado a la selección provincial de Valencia en el Trofeu Memorial José García Parres 2026, disputado el pasado fin de semana. Se trata de una destacada competición que reúne a los mejores talentos del voleibol autonómico.
Los deportistas de primer año realizaron una sobresaliente actuación, compitiendo a un alto nivel y obteniendo importantes resultados. Quedaron campeones los gandienses Oriol Ibáñez, Albir Bañuls, Jairo Álvarez-Vijande y Lluc Barber y subcampeonas Lucía Artés y Noray García
El 3 de enero fue el turno de los deportistas de segundo año, quienes demostraron carácter, compromiso y un elevado nivel competitivo, alcanzando todos ellos la segunda posición en sus respectivas categorías: Fueron subcampeones y subcampeonas Adrián Vitoria, Adrián Escura, Ángel Ribes, Raúl Bañuls, Brandon Delgado, Sara Rodríguez y Andreea Noe Mutuleanu.
Desde el club se quiere felicitar a todos los jugadores y jugadoras por los resultados obtenidos y por representar a la provincia de Valencia y a la entidad con orgullo y profesionalidad.
La felicitación se extiende también a los entrenadores Paco Ibáñez, Esteban Martínez y Benjamín Pantorilla por formar parte del cuerpo técnico de la selección de Valencia como un reconocimiento al trabajo, a la dedicación y el compromiso demostrados desde el banquillo.
