EspañaAtletismo pone rumbo a #Tallahassee2026 con Mara Rolli Grau y Xavi Cabanilles Añó

El año 2026 arranca de manera intensa para #EspañaAtletismo con el Campeonato del Mundo de Campo a Través, que se disputa este sábado, 10 de enero, en Tallahassee (Estados Unidos) y supone el primer gran reto internacional del nuevo ciclo competitivo.

En la selección española que acude a esta cita hay dos atletas de la Safor: Mara Rolli Grau, de Tavernes de la Valldigna, y Xavi Cabanilles Añó, de Gandia. Ambos competirán en la categoría sub20.

Mara Rolli se estrena en un Mundial, pero ya sabe lo que es ser subcampeona de Europa de campo a través por selecciones nacionales y hace pocas fechas se ha proclamado campeona nacional de los 1.500 metros lisos en pista.

El gandiense Xavi Cabanilles también debutará en un Mundial. Su último éxito ha sido ser Mejor Deportista de Gandia en 2025, pero es campeón de España de atletismo en pista, campo a través, duatlón y triatlón.

La delegación de #EspañaAtletismo ha viajado este lunes, 5 de enero, a Estados Unidos para prepararse, pero sobre todo adaptarse al cambio horario. La diferencia horaria es de seis horas.