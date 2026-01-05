Francis deja lluvias persistentes y temporal marítimo en la Safor pero ni rastro de nieve

La comarca de la Safor se ha quedado un invierno más con las ganas de ver nevar, algo que no sucede desde 2017. La borrasca Francis, que ha hecho caer copos en puntos de la Comunitat Valenciana como el Rincón de Ademuz o l'Alcoià-Comtat, sólo ha traído a la Safor lluvias y temporal marítimo. El último modelo ya alejaba la posibilidad de que cayera el blanco elemento en las cimas de la Safor.

Las lluvias, que a esta hora continúan, son débiles aunque persistentes, muy beneficiosas para el campo y recargar acuíferos, fuentes y marjales. Los acumulados ayer domingo en la red de Avamet fueron de 155,2 l/m2 en Gandia, en el observatorio del paraje natural del Parpalló-Borrell, y también superaron los 100 l/m2 en Barx y se acercó a esta cifra en Villalonga, en el Pla de la Llacuna.

En cuanto a las playas, no constan graves incidentes más allá de la estampa que tristemente ya es habitual en un temporal, y es el de las olas golpeando en los paseos marítimos de localidades al sur de Gandia, como Daimús, o el retroceso de arena en la Goleta, en Tavernes de la Valldigna, especialmente en su parte norte.

Playa de Daimús, este mediodía. / Salva Talens

En esta última playa vallera el oleaje del temporal de levante que hubo desde Navidad a fin de año hizo que se perdieran numerosos aportes realizados el otoño pasado con "arena de la dana", los sedimentos que se quedaron en el río Júcar a la altura de Cullera.

Por otra parte, Avamet indica que hay dos estaciones de la red que ya superan los 1.000 mm de lluvia en el año agrícola, desde el 1 de septiembre. Se trata de Simat de la Valldigna (Pla de Corrals) con 1024,8 mm y Barx con 1005,9 mm.

La lluvia también ha trastocado los planes de las cabalgatas de los Reyes Magos.