Gandia inicia el calendario deportivo de 2026 con la XXIV Travessia d'Hivern al Port

Este martes festivo del 6 de enero, a partir de las 12.00 horas, se disputa la XXIV Travessia d'Hivern al Port de Gandia-XIII Memorial Juan Gerardo Koninckx, la primera prueba del año nuevo dentro del calendario deportivo municipal de 2026. El evento está organizado por el Club Natació i Esports Gandia (NIE) con la colaboración del Ayuntamiento.

El concejal de Deportes, Jesús Naveiro, destaca que se trata de una prueba ya tradicional, con un marcado carácter deportivo pero también lúdico y festivo, y anima a la ciudadanía a participar. La travesía consistirá en un recorrido de 300 metros, con salida desde los Tinglados del Puerto y llegada a la playa Varadero.

La prueba permitirá la participación de personas disfrazadas, aunque no está permitido el uso de neopreno, y contará con diversos premios: trofeos para los tres primeros clasificados de la general, para el participante más joven y el más veterano, así como galardones al disfraz más original, tanto individual como colectivo. Además, todas las personas participantes recibirán chocolate caliente al finalizar la travesía.

Por su parte, la presidenta del Club, Pilar Martí, ha remarcado que se trata de una actividad abierta a todo el mundo: "no hace falta ser nadador, solo tener ganas y afrontar el reto del frío y de lo fría que está el agua".

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 5 de enero, a las 22.00 horas, a través de la plataforma https://www.crono4sports.es﻿