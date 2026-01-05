Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gandia reparte las 200 cascas de Reyes del sorteo de Navidad

Se trata de una iniciativa organizada por la concejalía de Comercio en colaboración con la l’Associació de Pastissers i Forners

Niños y niñas agraciados junto a las autoridades locales / Natxo Francés

Salva Talens

Gandia

Este lunes 5 de enero ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gandia el acto de sorteo y reparto de las 200 cascas de Reyes correspondientes a la tercera edición del Sorteo de Cascas de Navidad, una iniciativa organizada por la concejalía de Comercio en colaboración con la l’Associació de Pastissers i Forners de Gandia.

El acto se ha desarrollado en dos turnos, a las 10.30 y a las 11.30 horas y ha comenzado con la bienvenida del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y de la concejala de Comercio, Elena Moncho, acompañados de la edil de Educación e Infancia, Esther Sapena, así como de otros miembros de la Corporación Municipal.

Una imagen del acto de este lunes en el salón de plenos consistorial / Natxo Francés

A continuación, los niños y niñas ganadores y ganadoras han ido recogiendo sus cascas en grupos, en un ambiente festivo y familiar, con la participación también de los representantes de los hornos locales implicados en dicha iniciativa.

El objetivo de esta actividad es fomentar el comercio local y recuperar una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas de la ciudad, acercando la Casca de Reyes a las nuevas generaciones en la víspera de una de las fechas más especiales del calendario festivo.

