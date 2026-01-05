Gandia reparte las 200 cascas de Reyes del sorteo de Navidad
Se trata de una iniciativa organizada por la concejalía de Comercio en colaboración con la l’Associació de Pastissers i Forners
Este lunes 5 de enero ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gandia el acto de sorteo y reparto de las 200 cascas de Reyes correspondientes a la tercera edición del Sorteo de Cascas de Navidad, una iniciativa organizada por la concejalía de Comercio en colaboración con la l’Associació de Pastissers i Forners de Gandia.
El acto se ha desarrollado en dos turnos, a las 10.30 y a las 11.30 horas y ha comenzado con la bienvenida del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y de la concejala de Comercio, Elena Moncho, acompañados de la edil de Educación e Infancia, Esther Sapena, así como de otros miembros de la Corporación Municipal.
A continuación, los niños y niñas ganadores y ganadoras han ido recogiendo sus cascas en grupos, en un ambiente festivo y familiar, con la participación también de los representantes de los hornos locales implicados en dicha iniciativa.
El objetivo de esta actividad es fomentar el comercio local y recuperar una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas de la ciudad, acercando la Casca de Reyes a las nuevas generaciones en la víspera de una de las fechas más especiales del calendario festivo.
