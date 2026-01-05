El Gran Fons Manolo Pardo de Xeraco cumple su 25 aniversario
La jornada atlética se disputa este martes festivo del 6 de enero
El Club de Córrer Xeraco organiza, en colaboración con el Ayuntamiento, la jornada atlética del Gran Fons Manolo Pardo. La cita es este martes festivo del 6 de enero. Se trata de la vigesimoquinta edición de esta carrera.
La matinal, prevista a las 10 horas, consta de dos pruebas: una de 15 km y otra de 7 km, en ambos casos por un circuito semi-urbano con varios puntos de avituallamiento y cronometradas con sistema de chip. Habrá puntos de control durante el recorrido.
La salida para las dos distancias será en la calle Ronda de Bruguieres de Xeraco y la llegada en el mismo sitio. Se establecen categorías y premios por edades desde los 16 años, además de premios en metálico para los tres y las tres primeros y primeras del Gran Fons Manolo Pardo, y a los primeros locales, también en ambos sexos.
A partir de las 9 horas están programadas las carreras infantiles en la misma línea de salida y meta de los adultos, según el reglamento de la jornada.
En el capítulo de inscripciones, destacar que en la jornada de este lunes había 600 corredores y corredoras confirmados y confirmadas en la prueba de 15 km y 303 en la de 7 km, así como medio centenar de niños y niñas.
La previsión meteorológica, en principio, es de sol y buen tiempo, por lo que la competición no ha sido aplazada ni suspendida.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los siete restaurantes de Oliva que han triunfando entre los 'influencers' gastronómicos en 2025
- La granizada de la Safor cubre varios términos de una capa de hielo
- No ha cremat el Festivern
- José Frasquet: 'El cliente español ha redescubierto el cámping y tiene un peso relevante
- Las primeras (y polémicas) plantas solares de la Safor en suelo no urbanizable
- Nos dejaron en 2025 en la Safor
- Gandia deja el edificio de Perú vacío de okupas y abre el reto de aprovecharlo
- Gandia compra otro edificio de 9 pisos con ayuda de la Generalitat y el Gobierno