El Gran Fons Manolo Pardo de Xeraco cumple su 25 aniversario

La jornada atlética se disputa este martes festivo del 6 de enero

Una imagen de la edición del año pasado

Una imagen de la edición del año pasado / Salva Talens Carbó

Salva Talens

Gandia

El Club de Córrer Xeraco organiza, en colaboración con el Ayuntamiento, la jornada atlética del Gran Fons Manolo Pardo. La cita es este martes festivo del 6 de enero. Se trata de la vigesimoquinta edición de esta carrera.

La matinal, prevista a las 10 horas, consta de dos pruebas: una de 15 km y otra de 7 km, en ambos casos por un circuito semi-urbano con varios puntos de avituallamiento y cronometradas con sistema de chip. Habrá puntos de control durante el recorrido.

La salida para las dos distancias será en la calle Ronda de Bruguieres de Xeraco y la llegada en el mismo sitio. Se establecen categorías y premios por edades desde los 16 años, además de premios en metálico para los tres y las tres primeros y primeras del Gran Fons Manolo Pardo, y a los primeros locales, también en ambos sexos.

A partir de las 9 horas están programadas las carreras infantiles en la misma línea de salida y meta de los adultos, según el reglamento de la jornada.

En el capítulo de inscripciones, destacar que en la jornada de este lunes había 600 corredores y corredoras confirmados y confirmadas en la prueba de 15 km y 303 en la de 7 km, así como medio centenar de niños y niñas.

La previsión meteorológica, en principio, es de sol y buen tiempo, por lo que la competición no ha sido aplazada ni suspendida.

