Gran victoria del Corriol Oliva Tennis Taula en 1ª Nacional ante un candidato al ascenso

Memorable triunfo el conseguido este domingo en la Sala Pierre Guitart de Oliva por el equipo del Corriol Oliva Tennis Taula frente al CTT Les Borges de Lleida en la Liga de 1ª Nacional, correspondiente a un enfrentamiento aplazado en semanas previas.

Con una sala llena, a pesar de lo desapacible del tiempo y las fechas navideñas, victoria agónica del conjunto olivense una vez más en el desempate de dobles frente a uno de los ogros de la categoría, clasificados en la 4ª posición y claros candidatos al ascenso.

El Corriol Oliva se consolida en la parte media de la tabla y se aleja de los puestos de descenso, lo que le permite afrontar la segunda mitad de la competición con optimismo, más si cabe viendo que ya es una realidad la adaptación de los jóvenes jugadores de la cantera, Enric Malonda y Miguel Jordá, que junto al capitán Víctor Pellicer, jugador y entrenador del club en plena madurez, están dando un ejemplo de competitividad, esfuerzo y responsabilidad.

Muy solvente fue la actuación de Víctor Pellicer, asegurando dos victorias en esta jornada y demostrando una vez más pilar fundamental de su futuro. Magnífico Enric Malonda consiguiendo la crucial victoria en el sexto partido que garantizaba los dobles de desempate, demostrando la enorme calidad que atesora.

Y fundamental Miguel Jordá en el dobles final, resarciéndose de una mala actuación individual para, junto a Víctor Pellicer, conseguir el punto definitivo y dar paso a un estallido de emociones en la sala.

El resto de equipos olivenses descansaron por el parón navideño en sus respectivas competiciones.