José Frasquet: "El cliente español ha redescubierto el cámping y tiene un peso relevante"

¿Qué retos se fija desde la presidencia de la federación valenciana?

-El principal reto es reforzar el papel del cámping como un alojamiento turístico de primer nivel, moderno y sostenible, consolidándolo como una opción de alojamiento abierta al gran público. Tenemos que destacar su aportación económica, social y territorial, especialmente en destinos donde contribuye significativamente a desestacionalizar y a fijar empleo. También es clave avanzar en la interlocución con las administraciones para lograr marcos normativos más ágiles y homogéneos, impulsar la digitalización del sector, potenciar la promoción conjunta como destino y acompañar a los cámpings en los procesos de inversión, sostenibilidad y mejora de la experiencia del cliente.

¿Cómo calificaría el momento en el que están los cámpings de la Comunitat Valenciana? ¿Y en particular los de la Safor?

-El contexto es claramente positivo. Los cámpings valencianos viven una etapa de crecimiento y consolidación, con buenos niveles de ocupación y una imagen cada vez más asociada a calidad, naturaleza y bienestar. La Safor es un claro ejemplo: crecimiento, aumento de la oferta, y nuevas inversiones, además, se da una combinación muy atractiva: clima, playa, interior cercano y tradición turística. Eso ha permitido a los cámpings de la zona posicionarse muy bien, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Por franjas de edad, ¿quién está impulsando el crecimiento de los cámpings en la C. Valenciana?

-El crecimiento viene de un público muy diverso. Por un lado, sigue siendo muy importante el cliente sénior europeo, especialmente en estancias largas fuera de temporada. Pero cada vez vemos más familias jóvenes, parejas y grupos que buscan experiencias al aire libre, contacto con la naturaleza y alojamientos flexibles. En cuanto al origen, el turismo extranjero es fundamental, pero el cliente español ha redescubierto el cámping en los últimos años y hoy tiene un peso muy relevante.

¿Los cámpings siguen siendo negocios familiares, o ya hay grandes empresas que gestionan varios establecimientos?

-Conviven ambos modelos. Muchos cámpings siguen siendo negocios familiares, muy arraigados al territorio y con un trato cercano que es parte de su valor. Al mismo tiempo, están llegando grupos empresariales que gestionan varios establecimientos y aportan capacidad de inversión, profesionalización y nuevos conceptos. Esa convivencia es positiva y enriquecedora para el sector.

A grandes rasgos, ¿en qué han mejorado o evolucionado los cámpings en los últimos años?

-Han evolucionado muchísimo, como lo ha hecho el conjunto del sector turístico. Hoy hablamos de alojamientos muy completos, con «bungalows» de alta calidad o unidades de alojamiento de glámping, servicios «premium», animación, restauración cuidada y una clara apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética. También han mejorado en gestión, digitalización y comercialización, adaptándose a un cliente cada vez más exigente y más informado.

¿Cómo valora el hecho de que los festivales de música tengan zonas de acampada? ¿Deberían ser más estrictas las autoridades?

-Es positivo que exista una oferta regulada de alojamiento para grandes eventos, pero es fundamental que se haga con todas las garantías. Un cámping no debe entenderse solo como un espacio para dormir: implica seguridad, servicios adecuados, gestión de residuos y cumplimiento normativo. En ese sentido, creemos que las administraciones deben ser exigentes para asegurar que estas zonas de acampada cumplan los mismos estándares básicos y no generen competencia desleal ni problemas al entorno.

¿Qué peso tienen sobre el turismo los cámpings en Oliva?

-Los cámpings tienen un peso muy relevante en el posicionamiento de Oliva como destino turístico. No solo aportan un volumen importante de visitantes a lo largo de todo el año, sino que además contribuyen de manera decisiva a la desestacionalización, a un turismo familiar, sostenible y muy vinculado al entorno natural y al comercio local. Oliva es un buen ejemplo de cómo el turismo de cámping puede convivir y complementar al resto de la oferta turística del municipio.

¿El Gobierno de Oliva es receptivo a las propuestas del sector?

-La relación es positiva y fluida. Desde el departamento de Turismo existe una actitud receptiva hacia las propuestas del sector y una clara voluntad de colaboración. Se está haciendo un buen trabajo de promoción del destino, y eso se valora mucho desde el ámbito empresarial. Como en cualquier destino con ambición de seguir creciendo, siempre hay retos y margen de mejora, pero lo importante es que existe diálogo, coordinación y una visión compartida de que el turismo es un motor clave para Oliva.

Aunque parece que las obras van con retraso, ¿cómo valora la próxima llegada del cámping Ohai a la playa de Gandia?

-La llegada de un proyecto como Ohai es una muy buena noticia para Gandia y para todo el sector. Hablamos de un proyecto que refuerza a Gandia como un destino moderno y competitivo. Supone una clara apuesta por el turismo de calidad y sostenibilidad e integrado en el entorno. Más allá de los plazos, lo importante es que será un producto que fortalecerá el posicionamiento de Gandia y de la Safor y ampliará su oferta turística.

Por último, ¿qué espera para 2026 en el sector?

-Somos optimistas. Si el contexto económico acompaña, 2026 será un buen año para los cámpings valencianos. Las tendencias apuntan a más sostenibilidad, más experiencias personalizadas, mayor confort sin perder el contacto con la naturaleza y una apuesta clara por la calidad. El cámping seguirá ganando protagonismo dentro del modelo turístico de la Comunitat Valenciana.