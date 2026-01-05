Júlia de Tavernes i Patri de Beniflà disputen la Lliga CaixaBank 2026 de raspall femení Pro
La presentació del campionat es celebra este dijous a València
Estos són els equips que lluitaran pel títol de la Lliga CaixaBank 2026 de raspall femení Pro: Maria, Natalia i Isabel; Myriam, Mar i Laura; Àngela, Júlia i Mar A.; Clara, Amparo i Patri; Ana, Mireia B. I Fanni i Victoria, Anabel i Marina. La reserva rest serà Vanessa i les reserves mitgeres Mireia V. i Aroa.
Entre els sis trios seleccionats per a la disputa de la Lliga CaixaBank 2026 de raspall femení Pro destaca la presència de dos jugadores de la Safor. Es tracta de la mitgera Júlia Andrada Alberola, de Tavernes de la Valldigna, i de la puntera de Beniflà, Patri Martí Ramiro.
La vallera és una de les fixes de la nòmina professional i ja sap el que és ser campiona de la Lliga CaixaBank en edicions anteriors mentre que Patri s'ha guanyat a pols el seu lloc en un equip de la Lliga en qualitat de flamant campiona de l'última edició de la Copa Caixa Popular.
La presentació del campionat es celebra este dijous a València i la competició arrancarà d'ací a poc a falta de la confirmació del calendari per part de la Federació de Pilota Valenciana.
La Federació de Pilota Valenciana va confirmar ja fa dies la composició dels equips que disputaran la Liga CaixaBank 2026 de Raspall Pro1 i Pro2 masculins. En la Pro 1 destaquen els noms de Montaner d'Almiserà, Vicent de Xeraco, Vercher de Piles i Brisca d'Oliva, a més dels reserves Salelles II d'Oliva i el xeraquer Canari. En la Pro 2 figuren Ibiza i Jose de Xeraco i Miquel d'Oliva.
Els equips complets en Lliga CaixaBank Pro 1 els formen Iván, Momparler i Alejandro; Vicent i Murcianet; Marrahí, Raúl i Marc O.; Montaner, Lorja i Bossio; Vercher, Brisca i Ricardet; Diari i Seve i Ian i Tonet IV.
En la Lliga CaixaBank Pro2 juguen Ximo i Ferrando; Bonillo i Ibiza; Boronat i Javier; Ramón i Jose; Terrades II i Terrades i Miquel i Néstor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los siete restaurantes de Oliva que han triunfando entre los 'influencers' gastronómicos en 2025
- La granizada de la Safor cubre varios términos de una capa de hielo
- No ha cremat el Festivern
- Las primeras (y polémicas) plantas solares de la Safor en suelo no urbanizable
- Nos dejaron en 2025 en la Safor
- Gandia deja el edificio de Perú vacío de okupas y abre el reto de aprovecharlo
- Gandia compra otro edificio de 9 pisos con ayuda de la Generalitat y el Gobierno
- Colp de mà de la Generalitat a l'autonomia local