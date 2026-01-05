Maria Isabel Ferrer, del Club Camallaes Parsifal, gran triunfadora del VIII Circuit Caixa Popular Safor Valldigna

Maria Isabel Ferrer, atleta que defiende la camiseta del Club de Córrer Camallaes Parsifal de l'Alqueria de la Comtessa, ha demostrado, una edición más, ser la mejor atleta femenina que participa en el Circuit Caixa Popular Safor Valldigna.

Casi como si de una calculadora de carreras se tratara, pero con la libertad de correr cuando puede y sin matemáticas, la atleta de Xàbia, pero adoptiva de la comarca de la Safor, ha conseguido vencer en las 12 pruebas en las que ha participado, convirtiéndose así en la runner más veloz de todo el Circuit y la más constante.

En esta octava edición, María Isabel Ferrer consiguió disputar y vencer en Xeresa, Simat, Barx, Almoines, Miramar, Bellreguard, Villalonga, Ròtova, Oliva, Beniarjó, l'Alqueria de la Comtessa y el Real de Gandia. En todas ellas ganó de forma destacada y, en la mayoría, bajó el tiempo de ediciones anteriores.

A esto hay que sumarle que, con la victoria en esta octava edición del Circuit, María Isabel Ferrer se convierte en la deportista que más títulos de campeona con hasta 5 Circuits en su propiedad, precisamente las últimas cinco ediciones consecutivas.

Un gran año de María Isabel Ferrer, que ha demostrado estar más fuerte que nunca y, aunque no le haga falta a nivel clasificatorio, seguro que corre en alguna de las tres pruebas que restan del Circuit Caixa Popular Safor Valldigna.