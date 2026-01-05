Nueva inversión de Oliva en fajas perimetrales para prevenir incendios forestales

Oliva sigue siendo uno de los municipios de la comarca que más está invirtiendo en habilitar fajas perimetrales para prevenir incendios forestales. La última intervención será gracias a una subvención de la Diputación por valor de 23.805 euros, de los que 14.283 se destinarán a la ejecución y 9.522 a la compra de material para los trabajos forestales.

El concejal de Medio Ambiente, Enrique Parra, señaló que el ayuntamiento "está demostrando que la prevención de los incendios forestales es una de las prioridades en la gestión". Por ello, añadió Parra, "continuamos pidiendo ayudas a las instituciones superiores, así como consignando fondos propios en el presupuesto municipal para la gestión forestal".

El edil recordó que Oliva "tiene mucho de término, con un casco urbano pegado en la zona forestal", por lo que agradeció a la Diputación de València por la subvención y también a los técnicos municipales "por su esfuerzo en la tramitación".