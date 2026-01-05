Paola Martínez Vela ejerce de madrina en el Club Voleibol Arenas Gandia

El Club Voleibol Gandia no para. Esta Navidad ha tenido mucha actividad con los entrenamientos de todas las categorías en las instalaciones del IES Veles e Vents del Grau. Unas navidades diferentes en las que, por motivos principalmente económicos, el club ha decidido anular, por una temporada, su idilio con la Copa de España.

Por su parte, las cadetes del CV Arenas Hotel Gandía han mantenido sus sesiones de preparación con la vista puesta en la reanudación de la liga, que se realizará con la visita al club líder de su grupo (Voley Grau Castellón).

Respecto a la base, los alevines y benjamines siguen preparando las últimas jornadas de la primera fase autonómica, en la que los chicos están muy bien encaminados para clasificarse en el grupo de campeones.

Por otro lado, emotivos han sido los últimos entrenamientos, ya que la madrina y jugadora internacional, la gandiense Paola Martínez Vela, ha iniciado un mini stage de preparación en el Veles e Vents.

Sus entrenamientos han podido ser seguidos en directo por los más pequeños y pequeñas del CV Arenas e, incluso, han podido participar como recogepelotas de una Paola que siempre ha estado muy ligada al club del Grau y que ya parece estar próxima a una nueva y emocionante aventura deportiva.