Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia, campeón de invierno en la Liga de Segunda FEB

El mejor regalo de Reyes se lo hace a su afición el equipo Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia. El conjunto profesional gandiense cierra la primera vuelta de la Liga en Segunda FEB como líder del Grupo Este y se adjudica el título honorífico de campeón de invierno.

El cuadro de Alejandro Mesa suma su décimo triunfo en trece jornadas tras derrotar al Spanish Basketball Academy Fuenlabrada por 93-86 en el partido disputado en el Pabellón Municipal de Gandia este pasado sábado.

Los gandienses cuajaron una gran primera parte con parciales de 23-19 y 23-17, pero el rival reaccionó para meterse de nuevo en el partido (17-22). En el último cuarto, los gandienses controlaron la situación para amarrar una victoria que les sitúa en primera posición, empatado con Amics Castelló.

Gran temporada la que está cuajando Proinbeni, que se marcó el objetivo de una permanencia que ya tiene virtualmente asegurada. Ahora se puede soñar con cotas más altas, sobre todo viendo de lo que es capaz este grupo de jugadores y técnicos.

El próximo encuentro y primero de la segunda vuelta del campeonato será en la cancha del Club Baloncesto Getafe.