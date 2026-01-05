Querido Rey Mago Prieto...

Este es el tercer año que te escribo. 2024, 2025… y ya estamos en 2026. Cada año nuevo llega cargado de propósitos y deseos, pero desde pequeño me enseñaron que, para que los Reyes Magos cumplan, uno también debe portarse bien.

Y creo que, como ciudadano, he cumplido mi parte. Porque si pagar los impuestos más altos de España no es buen comportamiento, ya me dirás qué lo es. Tal vez los Reyes Magos socialistas tengáis una relación más despreocupada con el dinero ajeno, pero el dinero cuesta mucho ganarlo, y si no, que se lo pregunten a cualquier autónomo.

Este año, además, he pasado mucho tiempo en la calle hablando con comerciantes, asociaciones, clubes deportivos, jóvenes, mayores, padres e hijos sobre cómo mejorar Gandia.

Y muchas veces coincidimos en lo mismo: no sólo queremos pagar, también queremos recibir. Porque hay momentos en los que los Reyes Magos parecemos los ciudadanos.

Ni los mayores, ni los niños —que suelen ser los más listos— vivimos sólo de palabras. La poesía tiene su encanto, pero de un gobierno se espera gestión. Nadie escribe una carta esperando buenas palabras. Melchor, Gaspar y Baltasar trajeron oro, incienso y mirra, no discursos. Somos lo que hacemos, no lo que decimos que hacemos.

Tú me prometiste muchas cosas en 2024 y 2025… y apenas has cumplido ninguna. Si te soy sincero, estoy pensando en escribirle a Papá Noel a ver si la cosa mejora.

Te pedí una Gandia más segura y me trajiste un aumento del 3 % de los delitos, una trama de empadronamientos ilegales en el padrón municipal y una oleada de robos en los comercios de centro histórico.

Te pedí menos deuda y decidiste alargarla hasta 2070, recuperando antiguas fórmulas que ya arruinaron Gandia como pedir préstamos a través de empresas públicas o privatizar párkings para recibir cánones anticipados. A veces pienso que cada vez te pareces más al Rey Mago Orengo, que de rey tenía poco, pero de mago mucho, especialmente cuando se trataba de hacer desaparecer el dinero. Aún seguimos buscando los 67 millones del canon de agua y saneamiento. Ni David Copperfield hizo desaparecer tan bien la Estatua de la Libertad.

Te pedí control de la plaga de jabalíes y no sólo no se ha cumplido, sino que cada vez es más habitual verlos incluso dentro de la ciudad. A este paso, no me extrañaría encontrarlos cualquier día de tardeo en el Don Tomás.

Y si hablamos de proyectos concretos… la cosa sólo hace que empeorar.

El Gandia Arena debía estar terminado en 2025 y prácticamente ni ha empezado la primera fase. La gestión del Náutico, me deja sin palabras. Los chiringuitos de 300 metros cuadrados prometidos en aquel Fitur de 2021… los habrás construido en el metaverso, porque en nuestra playa no están.

Podría seguir con muchos más asuntos: la remodelación de los tinglados, el trinquet, Sanxo Llop… pero vayamos a lo verdaderamente grave: el servicio de tren.

Cientos de ciudadanos dependen a diario de ese servicio para ir a trabajar, para ganarse la vida. Y, lejos de mejorar, viajar en tren se ha convertido en una rutina de retrasos, cancelaciones e incidencias constantes. Más que un servicio público, parece una prueba de paciencia.

Aunque, siendo justos, es cierto que esto depende más de tu Rey Mago Jefe, Pedro Sánchez. Imagino que la situación ha empeorado porque anda muy ocupado tratando de tapar los movimientos de algunos de sus pastorcillos —Ábalos, Koldo y Cerdán—, a los que hace unos años incluso les regaló un Peugeot.

En fin… hablaremos el año que viene. A pesar de todo, seguiré creyendo en los Reyes Magos. Espero tener más suerte este año y que puedas leer mi carta con más detenimiento para poder cumplir con algo. Lo que sé seguro que es podrás leerla más cómodo… ¡Desde tu nuevo salón de boatos!