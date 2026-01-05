La UE Tavernes y la UD Oliva ya están entre los 16 mejores de La Nostra Copa

La UE Tavernes y la UD Oliva se clasifican para los octavos de final de La Nostra Copa como únicos representantes de la Safor. El equipo vallero de la Lliga Comunitat gana 0-3 al Villalonga CF, de Segunda FFCV, y en el Camp El Morer de Oliva se vive, de nuevo, una gesta con el equipo local, líder de Segunda FFCV al superar por 2-1 al CF Benidorm "A", líder del grupo Sur de la Lliga Comunitat. Los partidos se han disputado durante la tarde de este pasado domingo marcada por la lluvia, el viento y el frío.

Victoria del Tavernes en Villalonga por 0-3. El equipo vallero salió más enchufado que la eliminatoria anterior ante un rival bien organizado y sabiendo lo que quería, liderado por Alfons, ex jugador vallero muy apreciado por las dos aficiones. El Tavernes empezó controlando la situación y llegaba al área rival, pero le faltaba el remate que le hubiera podido adelantar en el marcador.

Equipo inicial de la UE Tavernes en Villalonga / Pepe Juan

En el minuto 20 llegó la jugada polémica muy protestada por la afición, jugadores y técnicos "lloberos". Seral arranca hacia la portería local y es derribado por un futbolista local. El árbitro expulsa al del Villalonga CF con roja directa, pero en el bando local piensan que una amarilla hubiera sido lo justo. La falta era clara y es materializada por Nico en el 0-1. Los de casa se quedan en inferioridad numérica, pero siguen peleando y poniendo las cosas difíciles al equipo vallero, disfrutando, incluso, de una clara ocasión en el 43 que obligo a Arnau a desviar a córner un remate que se colaba en la portería.

El Villalonga CF vende cara su eliminación de La Nostra Copa / Pepe Juan

El equipo "roget" anotó el 0-2 en un chut de Edu Alberola al inicio de la segunda mitad desde casi el medio campo al ver al portero local adelantado. Pero el Villalonga CF no se rindió y, pese a jugar con diez, le planta cara a los valleros. A medida que avanzaba el encuentro, el cansancio y la lluvia iban pasando factura. Llegó la segunda expulsión de un jugador del Villalonga CF en el 75 por una entrada muy fuerte al revolverse de una falta clara que no le pitaron. Los visitantes anotaron el 0-3 definitivo.

Equipo y afición de la UD Oliva celebran la nueva "gesta" / UD Oliva

En cuanto a la UD Oliva, destacar que Salva y Viti fueron los autores de los dos goles que doblegaron al todopoderoso CF Benidorm, líder del grupo Sur de la Lliga Comunitat.

La afición volvió a disfrutar de una jornada memorable para el fútbol de la ciudad de Oliva, que vive su mejor momento de los últimos años como líder invicto de su Liga en Segunda FFCV y ahora ya como único club de su categoría en los octavos de final de La Nostra Copa.