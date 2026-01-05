La UE Tavernes y la UD Oliva ya están entre los 16 mejores de La Nostra Copa
El equipo vallero vence en Villalonga y en el Morer se vive otra gesta del cuadro local al doblegar al CF Benidorm
Pepe Juan / Salva Talens
La UE Tavernes y la UD Oliva se clasifican para los octavos de final de La Nostra Copa como únicos representantes de la Safor. El equipo vallero de la Lliga Comunitat gana 0-3 al Villalonga CF, de Segunda FFCV, y en el Camp El Morer de Oliva se vive, de nuevo, una gesta con el equipo local, líder de Segunda FFCV al superar por 2-1 al CF Benidorm "A", líder del grupo Sur de la Lliga Comunitat. Los partidos se han disputado durante la tarde de este pasado domingo marcada por la lluvia, el viento y el frío.
Victoria del Tavernes en Villalonga por 0-3. El equipo vallero salió más enchufado que la eliminatoria anterior ante un rival bien organizado y sabiendo lo que quería, liderado por Alfons, ex jugador vallero muy apreciado por las dos aficiones. El Tavernes empezó controlando la situación y llegaba al área rival, pero le faltaba el remate que le hubiera podido adelantar en el marcador.
En el minuto 20 llegó la jugada polémica muy protestada por la afición, jugadores y técnicos "lloberos". Seral arranca hacia la portería local y es derribado por un futbolista local. El árbitro expulsa al del Villalonga CF con roja directa, pero en el bando local piensan que una amarilla hubiera sido lo justo. La falta era clara y es materializada por Nico en el 0-1. Los de casa se quedan en inferioridad numérica, pero siguen peleando y poniendo las cosas difíciles al equipo vallero, disfrutando, incluso, de una clara ocasión en el 43 que obligo a Arnau a desviar a córner un remate que se colaba en la portería.
El equipo "roget" anotó el 0-2 en un chut de Edu Alberola al inicio de la segunda mitad desde casi el medio campo al ver al portero local adelantado. Pero el Villalonga CF no se rindió y, pese a jugar con diez, le planta cara a los valleros. A medida que avanzaba el encuentro, el cansancio y la lluvia iban pasando factura. Llegó la segunda expulsión de un jugador del Villalonga CF en el 75 por una entrada muy fuerte al revolverse de una falta clara que no le pitaron. Los visitantes anotaron el 0-3 definitivo.
En cuanto a la UD Oliva, destacar que Salva y Viti fueron los autores de los dos goles que doblegaron al todopoderoso CF Benidorm, líder del grupo Sur de la Lliga Comunitat.
La afición volvió a disfrutar de una jornada memorable para el fútbol de la ciudad de Oliva, que vive su mejor momento de los últimos años como líder invicto de su Liga en Segunda FFCV y ahora ya como único club de su categoría en los octavos de final de La Nostra Copa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los siete restaurantes de Oliva que han triunfando entre los 'influencers' gastronómicos en 2025
- La granizada de la Safor cubre varios términos de una capa de hielo
- No ha cremat el Festivern
- Las primeras (y polémicas) plantas solares de la Safor en suelo no urbanizable
- Nos dejaron en 2025 en la Safor
- Gandia deja el edificio de Perú vacío de okupas y abre el reto de aprovecharlo
- Gandia compra otro edificio de 9 pisos con ayuda de la Generalitat y el Gobierno
- Colp de mà de la Generalitat a l'autonomia local