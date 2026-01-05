Vercher i Tonet IV guanyen el VI Memorial Emilio Peris "El Zurdo" de pilota a raspall
La lesió de Marrahí trenca una vesprada en la que s'ompli el Trinquet de Bellreguard
La sisena edició del Trofeu Memorial Emilio Peris "El Zurdo" va omplir dissabte el Trinquet Municipal de Bellreguard. La vesprada va començar en una primera partida de promeses en la que Terrades II i Ferrando guanyaren Miquel i Alejandro.
Després va ser el torn dels professionals en mig d'un gran ambient al trinquet en una nova edició d'esta partida especial d'homenatge a la figura de Emilio Peris. La segona confrontació no va tindre el millor final. El cartell anunciaba a Vercher i Tonet IV contra Marrahí i Raúl. La partida es va tindre que suspendre després de tres jocs per molèsties de Marrahí al genoll. El de Castelló no va voler arriscar i la partida es va acabar amb victòria per als seus rivals, Vercher i Tonet IV, (10-05).
Celia, la dona d'Emilio Peris, va estar present en el Memorial, acompanyada dels seus fills, nets i netes. També van assistir l'alcalde de Bellreguard i alguns regidors de la Corporació Municipal.
