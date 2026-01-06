La cabalgata de Gandia desafía al frío y llena las calles en un día festivo

Los Reyes Magos se han quedado un poco más en la Safor y antes de su regreso a Oriente han participado en sendas cabalgatas que los ayuntamientos de Gandia y Tavernes de la Valldigna habían suspendido el lunes por la lluvia y aplazado para este martes. En el caso de Gandia fue a mediodía y Tavernes la celebra esta tarde.

En Gandia, tras la multitudinaria recepción de ayer en la Colegiata y en la Sala dels Arcs, la cabalgata ha tenido un formato más reducido, saliendo desde la plaza de Crist Rei y recortando el tramo de la avenida de la República Argentina para finalizar en la plaza Major.

Melchor en el paseo de les Germanies. / Josep Camacho

La cabalgata ha desafiado a un atípico frío invernal, en medio de la borrasca Francis, puesto que la temperatura máxima ha rondado los ocho grados, pero, en cambio, ha supuesto un atractivo para llenar las calles en un día festivo como hoy, la Epifanía, en el que tradicionalmente no hay mucho movimiento y las familias suelen estar en las casas compartiendo los regalos con los más pequeños.

Baltasar a su llegada a la plaza Major. / Natxo Francés

Los Reyes Magos en el balcón del Ayuntamiento de Gandia. / Natxo Francés

Además, esta tarde hay una fiesta en plaza del Tirant, con juegos y una merienda popular. A las 18.45 horas dará comienzo el espectáculo aéreo «Gandia, el teu Nadal», que iluminará el cielo con decenas de drones con imágenes navideñas, algo que nunca se había visto en la ciudad.

Cabalgata en Tavernes este martes. / Levante-EMV

En Tavernes de la Valldigna los Reyes Magos visitaron ayer las residencias de mayores y fueron recibidos en el ayuntamiento por la alcaldesa, Lara Romero. La cabalgata dará comienzo a las 18 horas con el mismo formato y recorrido, saliendo desde la calle La Barca, en la zona de Sequers.