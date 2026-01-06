Cae la cornisa de una vivienda abandonada en Gandia
La casa estaba tapiada y no hay que lamentar heridos
Josep Camacho
Gandia
Bomberos y agentes de la Policía Local intervinieron anoche en el desprendimiento de la cornisa de una vivienda en Gandia, en la calle Lector Romero, entre los barrios de Benipeixcar y el Raval. El estado de la casa y la lluvia persistente durante toda la jornada del lunes podrían estar detrás de este suceso, que no causó heridos.
La vivienda estaba abandonada y tapiada. Se suma a las numerosas casas en ruinas en la ciudad, donde cada vez que se produce un aguacero causa estragos. Un ejemplo es el inmueble de la calle Alzira, donde hace más de un año que se produjeron desprendimientos pero todavía el ayuntamiento no ha forzado a los propietarios a su demolición.
