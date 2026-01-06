Gandia y Tavernes de la Valldigna despiden hoy a los Reyes Magos

La Safor vivió ayer una jornada de Reyes Magos insólita, ya que la lluvia y el frío que dejó la borrasca Francis, y que no paró durante todo el día, obligó a suspender la mayoría de las cabalgatas, como en Oliva y en muchos municipios pequeños, y transformarlas en recepciones a Sus Majestades, pero en recintos a cubierto. En Gandia y en Tavernes de la Valldigna habrá una combinación de ambas: Melchor, Gaspar y Baltasar también hicieron acto de presencia, pero las cabalgatas serán este martes.

No es que esté fuera de contexto, puesto que hoy se celebra la Epifanía del Señor, pero sí que es algo absolutamente extraordinario. Hace décadas que no se producía una noche de Reyes tan lluviosa como para tener que aplazar las multitudinarias cabalgatas al día siguiente.

En Gandia el ayuntamiento anunció el domingo que la cabalgata se mantenía, pero ayer lunes reinó la incertidumbre. Finalmente, tras consultar la última hora del parte meteorológico, los representantes municipales decidieron aplazar el desfile y mantener ayer los actos de bienvenida.

El ayuntamiento había preparado con mucha ilusión una recepción a los pies de la ermita de Santa Anna, junto al campamento real, incluso con la mitad del camino iluminado, pero se tuvo que suspender, no sólo por el riesgo de lluvia sino porque el agua ya había dejado el terreno impracticable.

Pero los Reyes Magos sí estuvieron en Gandia. Llegaron sobre las seis de la tarde a la plaza Major, bajo una fina y persistente lluvia. Lo hicieron escoltados por patrullas de la Policía Local, que hicieron sonar sus sirenas, y montados en una ambulancia de la Cruz Roja. Tras saludar a las autoridades municipales entraron en la Colegiata, abarrotada ya de público, donde se celebró el acto más religioso, la Adoració del Jesuset.

Melchor en la Colegiata. / Natxo Francés

El siguiente acto fue una recepción durante un par de horas en la remodelada Sala dels Arcs, en la planta baja del ayuntamiento, donde los niños pudieron saludar más de cerca durante un par de horas a Sus Majestades. Ahora bien, la situación desbordó todas las expectativas ya que se formó una larga cola de niños y familias a lo largo de la calle Sant Pasqual.

Recepción en la Sala dels Arcs. / Natxo Francés

La cabalgata de este martes en Gandia será con un formato reducido, eliminando el tramo de la avenida República Argentina. El desfile empezará a las 12.30 horas, con salida en la plaza de Crist Rei y recorrido por el paseo de les Germanies hasta la plaza Major.

También se deja para esta tarde la fiesta que estaba prevista para el domingo. A las 17.30 h la charanga Els Pecaors saldrá desde la plaza de l’Escola Pia hasta la del Tirant. En esta última habrá juegos y una merienda popular. Además, a las 18.45 horas dará comienzo el espectáculo aéreo «Gandia, el teu Nadal», que iluminará el cielo con decenas de drones con imágenes navideñas, algo que nunca se había visto en la ciudad.

Acto de bienvenida a los Reyes Magos en la parroquia de Sant Francesc, en Oliva. / Levante-EMV

En Oliva se suspendió la cabalgata, pero los Reyes Magos desplegaron su agenda habitual en la ciudad. Llegaron por mar al Club Náutico a mediodía y tras ello visitaron la parroquia de Sant Francesc, la Cruz Roja, la residencia de ancianos y el convento de las clarisas. La recepción fue por la tarde en el Centre Polivalent donde también se desató la euforia.

En Tavernes de la Valldigna los Reyes Magos visitaron ayer las residencias de mayores. Después fueron recibidos en el ayuntamiento donde la alcaldesa, Lara Romero, les hizo entrega de la llave que abre todas las casas del municipio, para que pudieran repartir los regalos a todos los niños.

Recepción a Sus Majestades en Tavernes. / Levante-EMV

En cuanto a la cabalgata, a diferencia de Gandia, esta será vespertina, a las 18 horas. Tendrá el mismo formato y recorrido que años anteriores. Por lo tanto, el desfile saldrá desde la calle La Barca, en la zona de Sequers. Previamente, a las 17.30 horas, tendrá lugar la recepción a cargo de las autoridades municipales en la plaza dels Furs.

Visita de los Reyes Magosa una residencia de Tavernes. / Levante-EMV

En cualquier caso, los más pequeños no se quedaron sin ver a sus queridos Reyes Magos, y en el caso de Gandia y Tavernes hoy tendrán una nueva oportunidad. Las cabalgatas de hoy servirán para despedirles y desearles un buen viaje de regreso a Oriente.