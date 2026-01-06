El Natació i Esports Gandia acapara todo el protagonismo en la Travessia d'Hivern al Port 2026
La entidad local copa el podio de la prueba, es la organizadora de la jornada y reconoce la labor de un socio en la edición de este año
El Club Natació i Esports Gandia lo hace todo y bien en la XXIV Travessia d'Hivern al Port de Gandia XIII Memorial Juan Gerardo Koninckx. La entidad local ha sido la organizadora, en colaboración con el Ayuntamiento, del evento lúdico deportivo, en el que había inscritos 45 participantes y se han clasificado finalmente 38, todos ellos y todas ellas desafiando a la fría matinal pero con sol y a la baja temperatura del agua del puerto gandiense. Los competidores y las competidoras se han tirado al agua sin traje de neopreno, como establece el reglamento de la prueba.
Además, el club de la ciudad ha copado el podio de la travesía con los tres primeros clasificados: Kiko Vitoria Climent, vencedor absoluto con un crono de 2 minutos y 58 segundos en los 300 metros de recorrido, seguido de sus compañeros de club Eric Domingo Tarrassó (3,27) y Martí Bañuls (3,30).
Por si esto fuera poco, el NiE Gandia ha aprovechado la edición de este año para realizar una mención especial a Carlos Almiñana, primer nadador en la historia del club en bajar del minuto en los 100 metros libres, vicepresidente del club en la época de Pepe Aparici e impulsor y nadador en todas las ediciones disputadas de la travesía de invierno, menos en una.
El capítulo de premios ha incluido un apartado para los mejores disfraces, siendo el denominado "Pesadilla antes de Navidad" el mejor en este aspecto con "On està Carlos" en segunda posición y "Los búhos" ocupando el tercer puesto.
También se han entregado trofeos a los más jóvenes y a los más veteranos entre todos los participantes. La travesía es la primera prueba del año nuevo dentro del calendario deportivo municipal de la ciudad de Gandia en 2026.
