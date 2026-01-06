Parte del primer premio del Niño cae en Oliva

Una parte del primer premio del sorteo extraordinario del Niño se ha vendido en un despacho situado en el paseo de Lluís Vives de Oliva. La alegría ha llegado a este negocio regentado por María José Seguí.

Se trata de al menos un décimo del número 06703 que se ha vendido por terminal. El agraciado o agraciada se convierte así en el único afortunado de la comarca de la Safor de este primer sorteo del año de la Lotería Nacional que, una vez más, en general ha pasado por alto en esta zona.

"Estamos muy contentos", señala María José Seguí mientras se escucha un bullicio en su negocio y se dispone a celebrarlo.

De momento nadie ha llegado allí con el boleto en la mano, pero sí se sabe que ha recibido un premio de 200.000 euros.

Este despacho de apuestas de Oliva ya tiene un historial importante de primeros premios. En el sorteo de Navidad de 2023 vendió parte de un cuarto premio, y en el del año siguiente también distribuyó entre sus clientes algo de un quinto premio.

Más recientemente, y en concreto los pasados meses de agosto y octubre, vendió sendos primeros premios en dos sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional, cada uno de ellos con un valor de 150.000 euros, según ha relatado la propietaria del local entre muestras de evidente alegría.