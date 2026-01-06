Samuel Palomera y Salva Fluixà triunfan en el 25 aniversario del Gran Fons Manolo Pardo de Xeraco

Casi un millar de atletas han participado en la matinal atlética popular Gran Fons Manolo Pardo de Xeraco, que se ha disputado este martes festivo del 6 de enero. La jornada ha arrancado a las 10 horas bajo un intenso frío, pero con un sol radiante. Las dos pruebas previstas, una de 15 km y otra de 7 km, se han desarrollado por un circuito semi-urbano con inicio y final de ambas en la calle Ronda de Bruguieres de Xeraco.

En la carrera larga, que da nombre al Gran Fons Manolo Pardo en el día de su 25 aniversario, ha habido dominio de dos hermanos: Samuel y Gabriel Palomera Svensson, ambos del Green Power Sports Team. El primero ha ganado con un crono de 49 minutos y 8 segundos y su familiar ha llegado a meta a 20 segundos. La tercera plaza ha sido para Pere Lluis García, del CA Gandia Alpesa, con un tiempo de 52 minutos y 3 segundos.

En la clasificación femenina, la saforense Marina Camps, del CD Restaurante El Quijote, ha sido la mejor con 58 minutos y 31 segundos, seguida de Patricia Montalvo (Manufacturas Ceylan), a 29 segundos, y de Anna Selby (CA Publidom), a más de un minuto.

Los tres primeros de la prueba de 7 km son de la Safor / Salva Talens Carbó

En la prueba corta, el dominio de los corredores y corredoras de la Safor ha sido absoluto. En hombres, triunfo del local del Club de Córrer Xeraco, Salva Fluixà, que cubre la distancia en 23 minutos y 9 segundos, segunda posición para David Cantos, del CA la Valldigna, a 15 segundos, y Vicente Ben-lan, del Canvi Crossfit, a más de un minuto.

Davinia Albinyana, triunfadora de la prueba corta / Salva Talens Carbó

En féminas se ha impuesto Davinia Albinyana, nuevo fichaje del CA Safor Teika, con 27 minutos y 51 segundos, mientras que Blanca García ha quedado segunda con 30 minutos y 5 segundos y Saleta Suárez tercera con 31,15.

El Club de Córrer Xeraco ha organizado, en colaboración con el Ayuntamiento, la jornada. Voluntarios y miembros del club, Policía Local, Protección Civil, y las autoridades locales se han implicado en la coordinación de las carreras para que todo transcurriera con normalidad.