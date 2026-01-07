Bellreguard, invisible en las carreteras del Estado: el alcalde lamenta el "agravio comparativo"

Bellreguard no existe en las señales de las carreteras del Estado, en vías tan importantes que transcurren por su entorno o permiten el acceso a esta localidad, como las «nacionales» N-332 y N-337, o las entradas y salidas de la AP-7, la Autopista del Mediterráneo. Se trata de una situación que viene prolongándose en el tiempo y en el Gobierno local la considera «claramente injusta y perjudicial para el municipio».

Por ello el alcalde, Àlex Ruiz, de Compromís, ha remitido una carta a la Demarcación de Carreteras del Estado, con fecha de salida 2 de enero, en la que pone en conocimiento esta circunstancia y pide que se solucione «con la diligencia que el asunto merece».

Esta falta de ubicación de Bellreguard en los carteles indigna no sólo al alcalde sino a muchos vecinos, con independencia de que exista tecnología GPS para localizar al municipio al volante.

El alcalde considera en la misiva que esta ausencia de señalética «supone un agravio comparativo evidente respecto de otras poblaciones de nuestro entorno que sí disponen de la correspondiente indicación en la red viaria estatal».

Añade Ruiz que «la falta de señalización dificulta la orientación de las personas que nos visitan, afecta negativamente a la actividad económica local y proyecta una imagen de desatención institucional hacia nuestro municipio que no se corresponde ni con la realidad ni con la importancia territorial, social y económica de Bellreguard», que es el quinto municipio en habitantes de la Safor, pero totalmente invisible en la red viaria estatal.

Por ello, el alcalde solicita que el Ministerio de Tranportes revise esta situación «y que, a la mayor brevedad posible, se instalen o se rotulen las señales viarias necesarias que indiquen de manera clara y adecuada el acceso y la localización tanto en las vías mencionadas como en otros tramos que se consideren técnicamente oportunos».

Bellreguard no está presente ni siquiera en los tramos más cercanos al núcleo urbano. Un ejemplo es la carretera de acceso sur al puerto de Gandia, y su rotonda, inaugurada en febrero de 2020. Cuando se sale de esta rotonda en dirección a Alicante, el primer pueblo que se encuentra el conductor es Bellreguard, sin embargo la cartelería sigue insistiendo en Oliva.

Misma situación si se sale desde el puerto de Gandia, el hospital o el centro comercial La Vital: no se encontrará ninguna mención a Bellreguard en las señales. Y quien salga de la AP-7 desde Alicante y quiera retomar el trayecto hacia València verá una señal indicando la proximidad de l’Alqueria de la Comtessa, cosa que es correcta como primer pueblo, pero ni rastro de Bellreguard hasta que no se den de bruces con el cartel de «inicio de poblado».

Tampoco está Bellreguard en el ramal secundario de la N-332 entrando por la carretera de Albaida, el que discurre junto al parque comercial El Zentro, y que precisamente sirve para llegar más rápido a la localidad. De nuevo, las señales informan antes de tomar esa bifurcación que el camino conduce a Oliva-Alacant/Alicante.

Otro punto, según el alcalde, donde sería importante que apareciera Bellreguard, y no lo está, es la circunvalación de Gandia. Cuestión diferente son las carreteras de la Diputación de València u otras vías secundarias en las que, lógicamente, Bellreguard sí que es tenido en consideración.

Cesión de la travesía

Otra batalla de Àlex Ruiz, ahora ya como alcalde, tras acceder por segunda vez el pasado 22 de diciembre, son las condiciones en las que debería ceder el Ministerio de Transportes la travesía de la carretera N-332 para transformarla en un bulevar. El proyecto de «pacificación» presentado por el Gobierno central no le convence.

El Ministerio propone hacer una rotonda en la parte norte, junto al polígono industrial, mejorar 390 metros lineales de aceras y construir un paso de peatones elevado, con una inversión total de unos 3,2 millones de euros.

El grupo municipal de Compromís, siendo Àlex Ruiz concejal, a diferencia de PSPV-PSOE y PP, rechazó este acuerdo, al considerarlo insuficiente, y presentó alegaciones. El Ministerio contestó que se abre a negociar con el ayuntamiento una ampliación de las obras para arreglar aceras y construir otro paso de peatones elevado en el entorno de la calle Major, pero rechazó el resto de peticiones que planteó Compromís.

Sobre este otro asunto no hay novedad pero el alcalde quiere insistir en ello, seguir presionando y lograr más mejoras que evite destinar fondos municipales a la vía.