Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primer Premio del NiñoDónde ha caído el NiñoTragedia en IndonesiaTemporal de fríoEl tiempoPueblos más fríosSanta CatalinaFran Rivera y Vito Quiles
instagramlinkedin

El CF Gandia y el CE la Font se enfrentan en el derbi aplazado el pasado 14 de diciembre

El club de la capital de la Safor anuncia el retorno del guardameta Vicent Company

Vicent Company entre directivos del CF Gandia, en la presentación del regreso del guardameta

Vicent Company entre directivos del CF Gandia, en la presentación del regreso del guardameta / CF Gandia

Salva Talens

Gandia

El CF Gandia y el CE la Font d'en Carròs dirimen este miércoles, 7 de enero, el derbi que quedó pendiente el pasado 14 de diciembre en la 12ª jornada de la Liga en Primera FFCV por culpa del mal tiempo. El choque se juega a las 20.30 horas en el estadio Guillermo Olagüe.

El cuadro blanquiazul afronta este partido en la sexta posición de la tabla con 20 puntos, a 9 del líder del CD Dénia, mientras que los fonteros son décimos con 17 puntos.

En el CF Gandia la gran novedad es el retorno del guardameta Vicent Company, que se incorpora a la plantilla blanquiazul para afrontar lo que resta de temporada. Natural de Potries, Vicent vuelve tras jugar la temporada 2024/2025 en el Benidorm C.F. Company cuenta con una amplia y contrastada trayectoria en el fútbol nacional, habiendo defendido porterías de la antigua Segunda B y otras categorías en clubes como Huracán Valencia, Pontevedra C.F., Arenas de Getxo, U.D. Socuéllamos, C.D. Eldense, S.D. Tarazona o Atlético Saguntino, entre otros.

Bajo palos, se trata de un portero con personalidad para mandar y ordenar a su defensa. Destaca por su seguridad, su fiabilidad en el uno contra uno y un espectacular manejo del balón con los pies. El regreso de Vicent Company responde también a su voluntad de volver al Guillermo Olagüe y ayudar al equipo a conseguir los objetivos marcados en este tramo decisivo de la temporada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents