La Diputación aprueba seis proyectos más del Pla Obert por valor de 530.000 euros en la Safor

El Pla Obert de la Diputación de València sigue sumando nuevos proyectos en los municipios de la Safor. El último decreto validado por el área de Cooperación que dirige la vicepresidenta primera Natàlia Enguix aprobó seis nuevos proyectos del plan cuatrienal de la Corporación provincial por valor de 531.820 euros en las localidades de Palma de Gandia, Rafelcofer, Ròtova, Guardamar de la Safor, Tavernes de la Valldigna y Benirredrà.

Entre los proyectos que han recibido luz verde destaca la primera fase de la actuación que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Rafelcofer, que consiste en peatonalizar la calle Major, además de sustituir la red de agua potable de fibrocemento y renovar el sistema de saneamiento, un proyecto financiado con 269.000 euros de la Diputación. También sobresale el proyecto de mejora integral de la seguridad vial en Benirredrà, que incluye trabajos de acondicionamiento del sistema viario del municipio, una inversión que asciende a los 97.000 euros.

Por su parte, Tavernes de la Valldigna va a reurbanizar la calle Mariano Benlliure; el Ayuntamiento de Guardamar de la Safor realizará mejoras en su sistema informático; Ròtova dotará con nuevas infraestructuras el polígono industrial; mientras que Palma de Gandia incrementará la vigilancia para el tráfico rodado.

Nuevo decreto del Pla Obert

La Diputación de València ha aprobado una nueva resolución de Pla Obert d’Inversions que autoriza la financiación de 69 proyectos municipales en toda la provincia, con una inversión global de 11.528.835 euros. El nuevo decreto, impulsado desde el área de Cooperación Municipal que dirige la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, refuerza “el carácter abierto, ágil y flexible del plan, permitiendo a los municipios decidir en qué invertir sus recursos sin esperar a convocatorias ni ajustarse a líneas cerradas”.

La vicepresidenta Enguix señala que la nueva remesa de inversiones “está centrada en proyectos que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las vecinas y vecinos de nuestros pueblos, como la mejora de infraestructuras básicas, especialmente las redes de agua potable, la rehabilitación de espacios públicos o la modernización de instalaciones deportivas y sociales”. Junto a estas actuaciones, se incluyen iniciativas orientadas a mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética y la dotación de servicios municipales, “con el objetivo de favorecer un desarrollo local equilibrado y sostenible en todo el territorio provincial”.

El nuevo decreto eleva a 853 las actuaciones aprobadas desde la puesta en marcha del Pla Obert, dentro del principal programa inversor de la Diputación, concebido con un horizonte cuatrienal que permite a los ayuntamientos presentar proyectos de forma continua.

En este sentido, Natàlia Enguix subraya que los municipios “cuentan con plena libertad para seguir presentando sus iniciativas en cualquier momento, garantizando una ejecución flexible a lo largo de todo el periodo del plan”. La vicepresidenta insiste en que con el Pla Obert “es la Diputación la que se adapta a los pueblos y no al revés: aquí mandan los ayuntamientos y nosotros acompañamos con agilidad, confianza y recursos”.

Por su parte, el presidente de la institución provincial, Vicent Mompó, considera que el Pla Obert “es mucho más que un programa de inversiones”. A su juicio, el plan “es una herramienta de acompañamiento real, que nos permite escuchar a los ayuntamientos, eliminar trabas administrativas y poner a su disposición los recursos necesarios para que puedan ejecutar sus prioridades con autonomía y responsabilidad”.