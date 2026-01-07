La Fundación Vicky Foods acoge en Villalonga la exposición "40 anys d’arquitectes a la Safor (1985-2025)"
La muestra se inaugura este jueves 8 de enero, a las 19 horas, y permanecerá abierta al público hasta el 6 de febrero
La exposición denominada "40 anys d’arquitectes a la Safor (1985-2025)" se celebra con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la sede de la Safor del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV).
En coordinación con el Archivo Histórico del CTAV, esta exposición reúne proyectos, fotografías y documentos esenciales que ilustran la evolución urbana y social de la comarca desde la creación de la delegación del CTAV en Gandia.
Los elementos expuestos centran la atención en la recuperación del patrimonio histórico-artístico, el compromiso con la sostenibilidad, la transformación de los entornos metropolitanos y la innovación en infraestructuras.
La muestra tiene un carácter itinerante y recorrerá varios municipios de la comarca a lo largo de los próximos meses. Villalonga es su tercera parada tras haber estado expuesta en Gandia y Oliva.
La muestra se inaugura este jueves 8 de enero, a las 19 horas, en la sede de la Fundación Vicky Foods, ubicada en Villalonga, y permanecerá abierta al público hasta el viernes 6 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 9h30 a 13h30 y de 15h30 a 17h30.
Suscríbete para seguir leyendo
- Parte del primer premio del Niño cae en Oliva
- Los siete restaurantes de Oliva que han triunfando entre los 'influencers' gastronómicos en 2025
- El día más gélido del invierno: Dónde ha bajado más el termómetro en la Safor
- Cabalgatas de Reyes Magos: Oliva la suspende, Tavernes la aplaza al martes y Gandia la mantiene
- José Frasquet: 'El cliente español ha redescubierto el cámping y tiene un peso relevante
- Los taxis de la Safor suben en Nochevieja pero no se aplicará hasta febrero
- No ha cremat el Festivern
- Nos dejaron en 2025 en la Safor