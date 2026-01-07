La Fundación Vicky Foods acoge en Villalonga la exposición "40 anys d’arquitectes a la Safor (1985-2025)"

La exposición denominada "40 anys d’arquitectes a la Safor (1985-2025)" se celebra con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la sede de la Safor del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV).

En coordinación con el Archivo Histórico del CTAV, esta exposición reúne proyectos, fotografías y documentos esenciales que ilustran la evolución urbana y social de la comarca desde la creación de la delegación del CTAV en Gandia.

Los elementos expuestos centran la atención en la recuperación del patrimonio histórico-artístico, el compromiso con la sostenibilidad, la transformación de los entornos metropolitanos y la innovación en infraestructuras.

La muestra tiene un carácter itinerante y recorrerá varios municipios de la comarca a lo largo de los próximos meses. Villalonga es su tercera parada tras haber estado expuesta en Gandia y Oliva.

La muestra se inaugura este jueves 8 de enero, a las 19 horas, en la sede de la Fundación Vicky Foods, ubicada en Villalonga, y permanecerá abierta al público hasta el viernes 6 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 9h30 a 13h30 y de 15h30 a 17h30.