Gandia licitará en breve las 38 cámaras que mejorarán la seguridad ciudadana en los barrios

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, anunció la licitación "en el primer trimestre de este año" del sistema de 38 cámaras de videovigilancia en las calles, que permitirá reforzar la seguridad ciudadana, así como el que alertará de manera temprana de las emergencias, como por ejemplo las inundaciones.

Este es uno de los proyectos a desarrollar en los próximos meses que avanzó Prieto, acompañado por la primera teniente de Alcaldía, Alícia Izquierdo, en una rueda de prensa este miércoles con motivo del inicio del año 2026.

Prieto comentó que Gandia empieza el año “con el rumbo trazado” y con los proyectos anunciados al inicio de 2025 “ya ejecutados o en marcha”, como son el Mercat del Prado, y las regeneraciones urbanas del Grau, puerto, y del entorno del ayuntamiento, entre otros.

El alcalde remarcó que la ciudad "avanza con un proyecto de capitalidad y liderazgo que sitúa a Gandia como ciudad de oportunidades y de inversiones, y el objetivo continúa siendo una nueva transformación de la ciudad a mejor, con las personas como protagonistas”.

En este sentido, Prieto se marca cinco objetivos: fortalecer el modelo productivo de la ciudad y empresas; consolidar y completar las transformaciones iniciadas (espacios de oportunidad); fortalecer los servicios públicos (transporte, limpieza, plan Respecte); desplegar una estrategia de orden en cada barrio; y ampliar los derechos de las personas, con acciones para explicar las medidas del programa electoral.

El año 2026 se inicia en Gandia con los presupuestos municipales ya aprobados y con la vuelta del alumnado y el profesorado del IES Ausiàs March en un centro totalmente rehabilitado y ampliado, culminando así una reivindicación histórica de la comunidad educativa.

Se ha avanzado también en proyectos destacados como la adjudicación este mes del CEIP Roís de Corella y el inicio de las obras de prolongación de la carretera Nazaret-Oliva. Y también está prevista para febrero la licitación de la remodelación del entorno de los tinglados del puerto.

Respecto del pabellón Gandia Arena, las obras del cual empezaron recientemente, será uno de los proyectos centrales en Fitur 2026. De hecho, el alcalde apuntó que ya hay cerradas varias reuniones con promotores y organizadores de acontecimientos.

Prieto aprovechó para adelantar que Gandia, como ciudad que apuesta por la proyección de su gastronomía, estará en Madrid Fusion como una ciudad adherida a ‘Saborea España’.

También se hizo hincapié en el impulso a las políticas sociales, con el Centro de Día para Personas con Diversidad Funcional del polígono Sanxo Llop, un proyecto con una inversión de 4 millones financiados por la Diputación. Uno de los proyectos más importantes de la legislatura, según el alcalde, “porque representa el compromiso con una sociedad más justa e inclusiva”. Ya se ha adjudicado la redacción del proyecto y se espera tenerlo redactado a finales de febrero.

José Manuel Prieto y Alícia Izquierdo. / Natxo Francés

Además, Prieto remarcó que ya se han iniciado las obras de los juegos inclusivos del parque Joan Fuster, en el barrio de Corea, adaptados a niños con diversidad funcional.

Este 2026 también será el año en el que se acabará el sector Sanxo Llop, que está ejecutado al 60%. “Hemos avanzado mucho en la tramitación para la electrificación del polígono. Ya hemos obtenido las autorizaciones de los centros de transformación por parte del Servicio Territorial de Industria y Energía, y una vez más, ejercemos la capitalidad dado que permitirá llevar la electricidad a los polígonos de las poblaciones del sur de la comarca».

Retos

Con todo, el alcalde también reconoce que hay tres grandes retos para 2026: el Centro Integrado de Formación Profesional (a la espera que la Generalitat licite el proyecto); la renovación del transporte urbano (está previsto que el nuevo pliego salga a exposición pública a principios de año, con renovación de la flota, aumento de frecuencia y una tecnología más avanzada); y la definición de los usos de los antiguos Juzgados para que se pueda ampliar la Comisaría de Policía Nacional. Tanto el Centro de FP como los usos de los antiguos Juzgados serán trasladados a los responsables de la Generalitat en unas reuniones ya solicitadas formalmente.

“La legislatura entra en una etapa en que muchas cosas empezarán a ser realidad”, aseguró Prieto, y reafirmó el compromiso de continuar gobernando “poniendo Gandia ante todo, por encima de siglas e intereses partidistas”.

Por su parte, Izquierdo añadió que 2026 será “un año con una fuerte carga ideológica”, una cuestión que su grupo municipal “no solo no esconde, sino que reivindica”, porque la ideología “es imprescindible cuando sirve para poner en el centro la ciudadanía, los derechos y el bien común”.

Izquierdo subrayó que el Ejecutivo local "gobierna desde una mirada claramente de izquierdas, verde, feminista, ecologista y valencianista, con el objetivo de reducir desigualdades, garantizar derechos y generar oportunidades”, y defendió que “gobernar es mejorar la vida de las personas” y cuidar tanto la gente como el territorio.

En este sentido, señaló proyectos clave del curso político como la renaturalización de los patios escolares, que “repiensa los espacios educativos como lugares de salud, convivencia e igualdad”, o la finalización de la Capilla de la Asunción.

La primera teniente de alcaldía también remarcó la importancia de culminar documentos estratégicos como el Catálogo de Bienes y Espacios Patrimoniales y el plan de la Anella Verda; "una respuesta clara a los retos climáticos y una oportunidad para construir una ciudad más amable, conectada y resiliente”.

En cuanto a los grandes retos sociales, Izquierdo aseguró que la vivienda será uno de los principales ejes del curso político, y defendió la necesidad de “políticas públicas valientes” ante una crisis que “no se puede dejar en manos exclusivas del mercado”, al tiempo que reclamó a la Generalitat la aplicación efectiva de la ley estatal de vivienda.

Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno con la memoria democrática, y aseguró que “no se dará ni un paso atrás” en la recuperación de los cuerpos de las víctimas del franquismo.