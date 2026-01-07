La UE Tavernes y la UD Oliva ya conocen a sus rivales en 1/8 de final de La Nostra Copa

Los octavos de final de La Nostra Copa de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ya están prácticamente definidos, tras la disputa de la eliminatoria de dieciseisavos. Solo quedan 16 equipos, (aún falta por definir una eliminatoria), entre los que destacan dos representantes de la comarca de la Safor: la UE Tavernes de la Lliga Comunitat y la UD Oliva, único superviviente de Segunda FFCV en la competición.

Habrá 11 o 12 de Lliga Comunitat, 3 o 4 de Primera y el mencionado de Segunda, que es el club del Camp El Morer. La eliminatoria, sexta del torneo, está programada para el miércoles, 11 de febrero.

Según el cuadro establecido de emparejamientos, los equipos clasificados ya conocen a sus rivales. La UE Tavernes volverá a jugar fuera de casa, concretamente en el campo del Massanassa CF, del grupo tercero de Primera FFCV, mientras que la UD Oliva actuará, de nuevo, como local, en esta ocasión frente al Novelda CF, de Primera FFCV.

Los valleros han eliminado al Villalonga CF, de Segunda FFCV, en 1/16 de final, mientras que los olivenses han protagonizado la gran sorpresa al superar al CF Benidorm, líder del grupo Sur de la Lliga Comunitat.