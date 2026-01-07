Un último "training camp" en el CAR de Sant Cugat antes de las tres primeras citas internacionales

El Top 4 del mundo en los 60 y los 110 metros vallas, Quique Llopis Doménech, se concentra desde este miércoles, 7 de enero, en el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat (Barcelona) para ultimar su preparación de cara a las tres primeras competiciones de 2026 en pista cubierta.

Junto a su técnico, el gandiense Toni Puig, y ante la imposibilidad de entrenar en la esperada pista de atletismo de Gandia que sigue en obras, el de Bellreguard afronta este último "training camp" para llegar en las mejores condiciones a las citas competitivas de Luxemburgo (domingo, 18 de enero), Dusseldorf-Alemania (sábado 24 de enero) y el Gran Premio Internacional de Valencia (sábado, 31 de enero).

Tanto el deportista como el entrenador ya han estado del 1 al 19 del pasado mes de diciembre en la concentración realizada en la isla canaria de La Palma y han seguido con el plan de sesiones preparatorias en el polideportivo de Gandia, el de Oliva y la pista cubierta del Palau Luis Puig de Valencia.

Llopis tiene entre "ceja y ceja" darle "un buen mordisco" al récord de España bajo techo. Se refiere a la plusmarca nacional absoluta de los 60 metros vallas que él mismo posee y que el año pasado igualó en dos ocasiones. El saforense se fija la mejora de marca como principal objetivo de la temporada en pista cubierta (short track). El registro a batir es de 7 segundos y 48 centésimas.

Los objetivos deportivos se van cumpliendo. "Quique está para competir. Queda un ciclo y llegaremos bien a las competiciones, incluso mejor que el año pasado, todo para estar en el Meeting de Valencia a tope porque quiere lucirse en casa y porque es el mismo escenario del Campeonato de España. Está ideal, entusiasmado, porque ha tenido un ambiente de trabajo magnífico con muy buen rollo con sus compañeros de entrenamientos y de selección", ha explicado Toni Puig a este periódico.