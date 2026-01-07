UpB Gandia quiere aprovechar el liderazgo del primer equipo para captar abonados de media temporada

Units pel Bàsquet Gandia quiere sacar rédito del tirón de su primer equipo, Proinbeni, para aumentar el número de abonados. El club, que ahora mismo cuenta con 502 seguidores con pase, impulsa una campaña de captación de media temporada, aprovechando que el conjunto profesional masculino es el líder de la Liga en Segunda FEB al final de la primera vuelta, es decir, es campeón de invierno.

Los precios son: Abono Adolescente: 25 € (Para edad comprendida entre 13 a 17 años); Abono Individual: 55 €; Abono Familiar: 85 €; Abono Familiar Jubilado: 65 €; Abono Honor: 75 €; Abono Honor Familiar: 125€ (Para dos personas adultas y aportación al club), además de Abono Joven, Jubilado, Parado: 40€

Los jugadores pertenecientes al club (cantera) tienen la entrada gratuita a los partidos que dispute el primer equipo.

La inscripción para obtener cualquier modalidad de pase para la Temporada 2025/2026 se realizará sólo de forma telemática a través de la web del club. El pase será siempre virtual y lo llevarás siempre contigo en tu teléfono móvil o en cualquiera de tus dispositivos. El pago de la modalidad del pase que elijas se realizará exclusivamente por domiciliación bancaria.

El pago de los pases se deberá realizar por transferencia bancaria a la cuenta ES98 2100 2197 0902 0050 0624 (En el concepto de la transferencia hay que indicar Pase 25/26 - Nombre y Apellidos).

Una vez realizado el pago deberá adjuntar el resguardo del mismo a la cuenta club@upbgandia.com. El envío del pase se realizará mediante correo electrónico durante los dos días anteriores al primer partido como local. Página web del club en el apartado “Abónate”, www.upbgandia.com

Por otro lado, el club gandiense organiza, una vez más, un viaje para que la afición pueda animar al primer equipo. En esta ocasión es a la ciudad madrileña de Getafe con motivo del primer partido de la segunda vuelta de la Liga, que se juega este sábado, 10 de enero, a las 18.30 horas.

El viaje más la entrada sale a razón de 20 euros. Las plazas son limitadas y se pueden reservar en el 648 86 06 87. (Juanma). La salida es a las 11:15 horas del sábado, día 10, desde el Pabellón Municipal de Gandia, y se realizará una parada para comer.