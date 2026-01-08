El Ayuntamiento de Miramar aumenta de 3.000 hasta 5.000 € las ayudas para deportistas de élite en 2026

El Ayuntamiento de Miramar anuncia la subida de la dotación económica destinada a las becas para deportistas de élite y de alto rendimiento, que en la convocatoria de 2026 pasa de 3.000€ a 5.000€, reforzando así su compromiso con el fomento del deporte y el apoyo a los deportistas locales.

Estas ayudas van dirigidas a deportistas reconocidos como de élite por la Generalitat Valenciana o que participen en competiciones autonómicas o nacionales y que tengan su residencia en el municipio de Miramar.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante concurrencia competitiva, valorando los méritos deportivos obtenidos durante el período establecido en las bases de la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 1 de enero al 30 de mayo de 2026, y se tendrán que tramitar a través del registro de entrada municipal, acompañadas de la documentación acreditativa correspondiente. Las solicitudes pueden presentarse a través de la web municipal.

Con esta ampliación presupuestaria, el Ayuntamiento de Miramar reafirma su apuesta por el deporte como herramienta de desarrollo personal, esfuerzo y proyección del municipio.