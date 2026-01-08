El CF Gandia se exhibe ante el CE la Font en el derbi aplazado de Primera FFCV (6-0)
El encuentro estaba pendiente desde el pasado 14 de diciembre en la 12ª jornada del campeonato
El CF Gandia firma una goleada para empezar el año. Un 6-0 contra el CE la Font d'en Carròs en el derbi saforense de la Liga en Primera FFCV. Este choque se ha jugado en el Estadio Guillermo Olagüe este miércoles, 7 de enero, aunque corresponde a la 12ª jornada del campeonato que fue aplazada por la lluvia.
Exhibición del conjunto local de Alberto Gregori, que se emplea con una intensidad altísima desde el primer minuto animado por una afición que volvió a estar a la altura en una noche fría y entre semana.
Marcos Peña y Álvaro, con dos goles cada uno, Alen e Iván Giménez, fueron los artífices de la goleada gandiense contra los fonteros. El equipo blanquiazul se hace fuerte en casa.
Sin tiempo para celebraciones ni lamentos, este domingo vuelve la Liga con los partidos UE l'Alcúdia vs CE la Font y CF Gandia vs Algemesí CF.
