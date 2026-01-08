El Club de Fútbol Miramar supera la tercera ronda de La Nostra Copa Valenta
El equipo de Marcos Torregrosa vence por 1-4 en el campo del CF Atlético Jonense-La Vila Joiosa
El CF Miramar se clasifica para la cuarta eliminatoria de La Nostra Copa Valenta tras superar al CF Atlético Jonense-La Vila Joiosa en el partido de la tercera ronda jugado esta semana. El resultado final fue de 1-4 favorable a las de la Safor.
El inicio de partido fue de tanteo. Ambos equipos pretendían hacerse con el control del juego a través de la posesión del balón y poder así generar peligro en campo contrario, pero era el conjunto miramarino el que cuando enlazaba asociaciones rápidas y verticales conseguía acercarse al área rival y generar peligro a la meta local. Así pudo adelantarse en el marcador y llegar al descanso con la ventaja de 1-3.
Ya en la segunda parte hubo menos control posicional, pero seguían llegando las ocasiones muy claras que, únicamente, por el poco acierto de cara a portería, sumado a decisiones arbitrales en forma de fueras de juego muy dudosos, hacían que la ventaja no fuera más amplia. Los goles miramarinos fueron obra de Ainhoa y tres de Nerea.
Se trataba del primer partido oficial en este nuevo año 2026 y se cumple el objetivo de pasar de ronda en esta competición. El equipo ya trabaja pensando en la Lliga Autonòmica Valenta que disputa este domingo a las 12:30 horas en el Poliesportiu el Moli contra el CDFB l'Eliana.
