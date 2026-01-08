El Club de Fútbol Miramar supera la tercera ronda de La Nostra Copa Valenta

El CF Miramar se clasifica para la cuarta eliminatoria de La Nostra Copa Valenta tras superar al CF Atlético Jonense-La Vila Joiosa en el partido de la tercera ronda jugado esta semana. El resultado final fue de 1-4 favorable a las de la Safor.

El inicio de partido fue de tanteo. Ambos equipos pretendían hacerse con el control del juego a través de la posesión del balón y poder así generar peligro en campo contrario, pero era el conjunto miramarino el que cuando enlazaba asociaciones rápidas y verticales conseguía acercarse al área rival y generar peligro a la meta local. Así pudo adelantarse en el marcador y llegar al descanso con la ventaja de 1-3.

Ya en la segunda parte hubo menos control posicional, pero seguían llegando las ocasiones muy claras que, únicamente, por el poco acierto de cara a portería, sumado a decisiones arbitrales en forma de fueras de juego muy dudosos, hacían que la ventaja no fuera más amplia. Los goles miramarinos fueron obra de Ainhoa y tres de Nerea.

Se trataba del primer partido oficial en este nuevo año 2026 y se cumple el objetivo de pasar de ronda en esta competición. El equipo ya trabaja pensando en la Lliga Autonòmica Valenta que disputa este domingo a las 12:30 horas en el Poliesportiu el Moli contra el CDFB l'Eliana.