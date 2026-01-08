EspañaAtletismo disputa el Mundial de Campo a Través en Estados Unidos con dos atletas saforenses

#EspañaAtletismo está a punto para la la 46ª edición del Campeonato del Mundo de Campo a Través que se disputa en Tallahassee (Florida-Estados Unidos), que se disputa este sábado 10 de enero.

En la selección nacional hay dos atletas de la Safor: Mara Rolli Grau, de Tavernes de la Valldigna, y Xavi Cabanilles Añó, de Gandia. Ambos competirán por España en la categoría sub20.

Las dos carreras sub20 son de 8 km la masculina y 6 km la femenina. Se prevé una elevada temperatura, de unos 20 grados, teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos y posibilidad de lluvia. Mara Rolli Grau corre a las 10:20 (16:20 horas en España), mientras que Xavi Cabanilles Añó lo hará a las 10:55 (16:55 horas en España. El Campeonato del Mundo de Cross 2026 podrá seguirse íntegramente en directo en Teledeporte y a través de RTVE Play.

El escenario del campeonato será el Apalachee Regional Park, un extenso recinto de esparcimiento y ocio, inaugurado en 2009, con grandes praderas de hierba, zonas de bosque y un lago, a sólo 12 km del centro de la ciudad. Es un recinto para carreras de campo a través, diseñado específicamente para ello; es el típico escenario del cross country de Estados Unidos, llano o suavemente ondulado, despejado y con hierba.

Cabanilles es el hombre más joven de #EspañaAtletismo con 17 años cumplidos el pasado mes de noviembre. El gandiense se presenta en el Mundial como vigente campeón de España sub18 de campo a través. Rolli compite con la experiencia de ser subcampeona de Europa con la selección española hace ahora un mes en Portugal.

Javier Gómez Noya es el entrenador de Cabanilles, mientras que Jose Antonio Redolat dirige y prepara a la vallera Mara Rolli. El Facsa-Playas de Castellón es el club de Mara y Xavi pertenece al Asics Running.

Los dos jóvenes saforenses junto a Thierry Ndikumwenayo, de Castellón, son los representantes de la Comunitat Valenciana en el Mundial.