El Gobierno de Gandia abre una investigación sobre la "web" de los cheques al consumo

El concejal de Presidencia y Administración de Gandia, Adrià Vila, respondió a las críticas efectuadas esta mañana por el portavoz del PP, Víctor Soler, sobre la web de la campaña de los cheques al consumo, donde por una brecha de seguridad datos personales de 10.000 gandienses quedaron al descubierto durante un mes. Vila quiso lanzar un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía, puesto que "los servicios técnicos municipales han acreditado que los servidores municipales no han sido atacados y no han dejado en abierto información de ningún ciudadano".

Pese a ello, Vila ha ordenado una investigación al respecto. "Se están llevando a cabo las comprobaciones oportunas para esclarecer los presuntos hechos y su temporalidad y, en su caso, depurar posibles responsabilidades", señaló.

Recavadas las primeras informaciones por parte de la empresa contratada por el ayuntamiento, Vila expone que "no hay en ningún lugar del aplicativo ningún botón, o listado, o información oculta, que incluya la información comentada. Por lo tanto, en este punto no podemos de ninguna forma apoyar a la posible fuga de datos en el proceso de cheques y en cualquier caso esos datos personales, de haber sido conseguidos, lo habrán sido mediante el acceso no autorizado a la propiedad intelectual del software, su desencriptado y la utilización de herramientas para desarrolladores de software”.

Por otra parte, Vila lamenta “la falta de lealtad institucional de Soler, puesto que en el mismo momento en que hubiera tenido conocimiento de ese supuesto error informático, lo tendría de haber comunicado al Gobierno local por el interés general de la ciudadanía”.

También se ha preguntado “por qué no avisó antes y por qué no alertó al ayuntamiento en su momento. Si de verdad le preocupaban los datos, habría actuado con responsabilidad institucional, y no con una rueda de prensa dos meses después del supuesto acceso a la información”.

En opinión de Vila “el PP tan solo sabe generar alarmismo, caos e incertidumbre a la ciudadanía, y lo que realmente le molesta al PP es que la campaña de los cheques al consumo haya sido un éxito, siendo una medida que ha funcionado como revulsivo del comercio local”.