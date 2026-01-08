La Lliga CaixaBank de Raspall 2026 arranca al Trinquet Ciscar de Piles amb una partida Pro 1 d'hòmens
Les xiques comencen diumenge a Rafelbunyol i juguen dilluns a Xeraco
El Trinquet Ciscar de Piles acull este divendres, 9 de gener, la partida inaugural de la Lliga CaixaBank de Raspall Pro 1 Masculí 2026. El cartell anuncia a la parella representant de l'Ajuntament del Genovés, Ian i Tonet IV, contra el trio Ajuntament de la Llosa: Montaner, Lorja i Bossio. Serà a les 18.30 hores.
La vesprada començarà a les 17 hores amb una partida de pilotaris promeses: Joan i Gorka contra Andreu i Julio.
També este cap de setmana es juguen altres dos partides de la mateixa competició. Dissabte dia 10, a la Llosa, Vicent i Murcianet (Ajuntament de Xeraco) vs Marrahí, Raul i Marc O. (Ajuntament de Barxeta). A continuació, Diari i Seve (Ajuntament de Castelló) davant Iván, Momparler i Alejandro (Ajuntament de Senyera).
Per una altra banda, el Trinquet Municipal de Xeraco anuncia per a dilluns, dia 12, una partida de la Lliga CaixaBank de Raspall Pro Femení 2026 amb l'equip patrocinat per l'Ajuntament de Beniflà: Clara, Amparo i Patri contra el de l'Ajuntament de l'Alqueria d'Asnar-Hinojosa: Myriam, Mar i Laura M.
També en xiques, este diumenge, 11 de gener, debuten quatre equips al Trinquet de Rafelbunyol. A les 17 hores, el trio Ajuntament de Tavernes de la Valldigna amb Ángela, Júlia i Mar A. s'enfronta a l'Ajuntament de Rafelbunyol: Maria E., Natalia i Isabel. Després, Victoria, Anabel i Marina (Ajuntament Bonrepós i Mirambell) contra Ana, Mireia B., i Fanni (Ajuntament de Pedreguer).
Montaner d'Almiserà, Vicent de Xeraco, Vercher de Piles y Brisca d'Oliva, a més dels reserves Salelles II d'Oliva i el xeraquer Canari, són els representants de la Safor en la Lliga CaixaBank de Raspall Pro 1 Masculí 2026.
Entre els sis trios seleccionats per a la disputa de la Lliga CaixaBank 2026 de Raspall Pro Femení destaca la presència de dos jugadores de la Safor. Es tracta de la mitgera Júlia Andrada Alberola, de Tavernes de la Valldigna, i de la puntera de Beniflà, Patri Martí Ramiro. Els ajuntaments del seus pobles patrocinen els seus respectius equips.
