Oliva actualiza el eslogan de turismo deportivo para reforzar la marca del municipio
La campaña se presentará en Fitur 2026 y los carteles se han editado en varios idiomas
El departamento de Deportes del Ayuntamiento de Oliva ha presentado la actualización de su eslogan de turismo deportivo, incorporando de forma destacada el nombre del municipio a la imagen de marca ya consolidada: "Oliva. Tu destino, tu deporte."
Hace dos años, el departamento creó el eslogan "Tu destino, tu deporte" con el objetivo de potenciar a Oliva como destino de turismo deportivo, especialmente orientada a la captación de clubes, eventos deportivos y presencia en ferias especializadas. Con esta actualización, se da un paso más en la consolidación de la marca, poniendo en valor el nombre de Oliva como elemento central de la comunicación.
Esta acción no supone un cambio de concepto, sino una evolución natural del eslogan, reforzando la identidad del municipio y mejorando su proyección exterior como destino deportivo de calidad, capaz de ofrecer climatología favorable, entorno natural, infraestructura deportiva y servicios especializados durante todo el año.
El nuevo eslogan se estrenará oficialmente en la próxima edición de Fitur Sports, que se celebrará los días 21, 22 y 23 de enero, donde Oliva volverá a estar presente un año más para promocionar su modelo de turismo deportivo y establecer contactos con entidades, federaciones y clubs.
El Ayuntamiento de Oliva ha editado los carteles con el renovado eslogan en valenciano, castellano, inglés, alemán y francés.
Desde el departamento de Deportes se destaca que esta actualización refuerza el posicionamiento de Oliva como un municipio comprometido con el deporte, no sólo como actividad competitiva, sino también como herramienta de promoción turística, dinamización económica y proyección del territorio. Con "Oliva. Tu destino, tu deporte", el municipio reafirma su apuesta por un modelo de turismo sostenible, activo y vinculado a los valores del deporte.
