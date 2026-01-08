El PP de Gandia denuncia que datos personales de más de 10.000 vecinos han quedado al descubierto

El portavoz del Grupo Municipal del PP de Gandia, Víctor Soler, ha denunciado este jueves en rueda de prensa que los datos personales de más de 10.000 vecinos empadronados en la ciudad han quedado al descubierto, debido a una brecha de seguridad originada durante la última campaña comercial de los cheques al consumo promovida por el ayuntamiento.

Soler ha comparecido junto a un ingeniero informático, Fernando Pascual, que empezó a investigar tras notar que la "web" habilitada por el ayuntamiento tardaba mucho en generar los cheques, y alertó a los populares.

Durante un mes, el tiempo que duró la campaña, el nombre y apellidos, DNI, correo electrónico y teléfono de las personas que solicitaron este ventajoso bono-descuento para comprar en el comercio local estuvieron expuestos sin ninguna protección y cualquier persona con unos conocimientos medios de informática podía acceder a ellos. Los datos bancarios no corrieron ningún riesgo.

Los populares han informado de estos hechos al Gobierno local mediante registro de entrada, adjuntando un informe técnico de Fernando Pascual, y solicitan que se investiguen. Además, denunciarán al Ayuntamiento de Gandia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que tenga conocimiento y aplique posibles sanciones, si las hubiere, según señalan.

En el plano más político, Víctor Soler pide la dimisión del concejal socialista Adrià Vila, el responsable de este contrato, pues según el portavoz popular "el hecho de encargar este servicio a una empresa externa no exime al ayuntamiento de su responsabilidad, era una campaña promovida por la institución local en la que confiaron los gandienses que participaron y cedieron sus datos".

La filtración de estos datos, según comentaron Soler y Pascual, provoca "un riesgo de seguridad crítico", porque sólo con ellos alguien ya podría suplantar la personalidad y, entre otras gestiones, resetear contraseñas, hacer fraude dirigido o "phising" o incluso abrir una cuenta bancaria de forma telemática.

"Lo peor de todo es que hay datos como el DNI o el nombre completo que no se pueden cambiar, por tanto, el daño causado es permanente, para toda la vida", advirtió Soler.

Fernando Pascual apunta a que el fallo pudo estar en el paso final, en una sobrecarga del servidor encargado de verificar los datos y cotejarlos con el padrón municipal, puesto que un requisito para solicitar los cheques era estar empadronado. En la rueda de prensa ha hecho una demostración, y de manera aleatoria, pudo dar todos los datos de una persona que estaba presente en la sala y que había participado en la citada campaña.

Víctor Soler considera que el concejal Adrià Vila "quien autorizó un contrato menor, a dedo, para desplegar esta campaña, debería haber supervisado el asunto y tiene que dimitir por la chapuza y la falta de gestión".

Soler precisó que “la ciudadanía cede sus datos al ayuntamiento, y no a una empresa privada, por lo que, aunque se haya contratado a un tercero para el soporte técnico de la web, el responsable del tratamiento de los datos sigue siendo el Ayuntamiento de Gandia”. El portavoz popular se basa en el Reglamento General de Protección de Datos, que, según añade “exige al responsable del tratamiento de los datos exigir a los proveedores garantías suficientes, implementar medidas de seguridad adecuadas y supervisar el correcto tratamiento de los datos personales.”

Un éxito comercial

La cuarta edición de los cheques al consumo se realizó entre octubre y noviembre de 2025. El plazo de inscripción fue del 8 al 19 de octubre. Los cheques estuvieron disponibles para la ciudadanía a partir del 25 de octubre y se podían usar hasta el 25 de noviembre.

En el plano económico la campaña volvió a ser un éxito, ya que el presupuesto disponible, una partida municipal de 415.000 euros, se agotó en menos de 24 horas y generó un impacto mucho mayor en las tiendas. Hubo 140 comercios adheridos. La promoción consistía en que por una compra mínima de 20 o de 40 euros en comercios asociados realizada con estos cheques por parte de los solicitantes el ayuntamiento pagaba la mitad. Se trata de una fórmula que se ha extendido por varios municipios de la comarca.

Por otra parte, Víctor Soler ha criticado al Gobierno local porque la comparecencia de hoy se haya tenido que celebrar en el despacho del grupo municipal, y no en la sala de prensa del ayuntamiento.