La vallera Adriana Ferrandis Garcia juega con la selección valenciana de rugby el Campeonato de España

Tavernes de la Valldigna vuelve a ser la capital del rugby. El campo El Vergeret acoge este domingo (11.30 horas) el partido de la cuarta jornada del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Femeninas M17 entre los equipos de la Comunitat Valenciana y Castilla-León.

Se enfrentan, pues, la selección valenciana en busca de su cuarta victoria consecutiva y la castellano-leonesa, que quiere sumar su primer triunfo en este campeonato nacional. La selección de la Comunitat Valenciana marcha líder de la competición con 15 puntos, 2 más que Cataluña. En su último encuentro jugado antes de Navidad venció 20-0 a la Comunidad de Madrid.

Pero la mejor noticia para el rugby de Tavernes de la Valldigna es que la jugadora local, Adriana Ferrandis García, ha sido convocada por la selección autonómica valenciana para disputar este encuentro con la selección valenciana.

El Vergeret se convierte una vez más en campo propio de la selección autonómica, pero también en sede del rugby organizado por la Federación de la Comunitat Valenciana como lo ha sido en anteriores ocasiones en competiciones de este ámbito, pero también de carácter internacional como la Copa de Europa con la participación de España.