El Zurdo confirma les partides al Trinquet de Bellreguard i de raspall femení al carrer en Gandia
Dijous, dissabte i diumenge hi ha activitat de xics i xiques
L'empresa de pilota El Zurdo anuncia els cartells de les partides que ha programat esta setmana. La programació comença este dijous, 8 de gener, amb una vesprada de promoció al Trinquet de Bellreguard. A les 17 hores, Vicent i Moisés contra Jorge i Jairo. Després, Gerard i Josema vs Elies i Cucala.
Dissabte dia 10, també al Trinquet de Bellreguard, juguen Diari II i Bataller vs Ferrer IV i Ferrer V des de les 17 hores. A continuació, Terrades II i Rafa vs Sergi i Sales.
Diumenge matí a Gandia, concretament a la plaça de l'Escola Pia, es disputa el VII Trofeu de Raspall Femení. A les 11 hores, primera semifinal amb Uxue i Laia vs Paula i Patricia. A les 12, segona semifinal: Aroa i Ana vs Àngela i Aina, i a les 13 hores está prevista la final.
Finalment, diumenge de vesprada al Trinquet de Bellreguard dos partides més. A les 17 hores, Andreu i Raúl vs Gerard i J. Miguel i en la segona, Moltó i Terrades vs Boronat i Néstor.
