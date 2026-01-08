Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios trasteros ValènciaPeatonalización Jorge JuanFalleras Mayores en EgiptoGroenlandia EE UUEstación del NortePensiones C. ValencianaCabras Montgó
instagramlinkedin

El Zurdo confirma les partides al Trinquet de Bellreguard i de raspall femení al carrer en Gandia

Dijous, dissabte i diumenge hi ha activitat de xics i xiques

Néstor juga al Trinquet de Bellreguard

Néstor juga al Trinquet de Bellreguard / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

L'empresa de pilota El Zurdo anuncia els cartells de les partides que ha programat esta setmana. La programació comença este dijous, 8 de gener, amb una vesprada de promoció al Trinquet de Bellreguard. A les 17 hores, Vicent i Moisés contra Jorge i Jairo. Després, Gerard i Josema vs Elies i Cucala.

Dissabte dia 10, també al Trinquet de Bellreguard, juguen Diari II i Bataller vs Ferrer IV i Ferrer V des de les 17 hores. A continuació, Terrades II i Rafa vs Sergi i Sales.

Diumenge matí a Gandia, concretament a la plaça de l'Escola Pia, es disputa el VII Trofeu de Raspall Femení. A les 11 hores, primera semifinal amb Uxue i Laia vs Paula i Patricia. A les 12, segona semifinal: Aroa i Ana vs Àngela i Aina, i a les 13 hores está prevista la final.

Finalment, diumenge de vesprada al Trinquet de Bellreguard dos partides més. A les 17 hores, Andreu i Raúl vs Gerard i J. Miguel i en la segona, Moltó i Terrades vs Boronat i Néstor.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents