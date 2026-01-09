Las "calderes d'arròs caldós" marcan la programación del Porrat de Sant Antoni en Oliva: Fechas y horarios
El barrio del Raval Gerreriat vuelve a ser el centro neurálgico de las actividades del 9 al 11 de enero y el domingo 18
Miquel Font
Oliva celebra su Porrat de Sant Antoni marcado por las "Calderes d'Arròs Caldós". Las actividades se desarrollarán los días 9, 10 y 11 de enero con la organización de la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento.
El Porrat tendrá lugar, como siempre, en el barrio del Raval Gerreria, entre las calles de Sant Vicent y la plaza de Ganguis, e incluirá las populares calderas de arroz el sábado día 10 de enero en la calle de Sant Vicent con la colaboración de los Festeros.
En la actualidad se preparan con fuego de leña unas 35 calderas de hierro, que suponen unas 4.400 raciones de "arròs caldòs amb fesols i naps" para todos los vecinos que quieran, bien llevándoselo a casa, o en la comida popular que se organiza en la misma calle. El pasado fin de semana tuvo lugar el acto tradicional de la "tastà" por parte de los festeros.
Además, en el porrat se incluye una nueva edición de la Feria Modernista con más de 50 puestos de venta y exhibición de productos, figurantes vestidos de época y exhibiciones de baile, desfile de bicicletas antiguas, visitas guiadas por los lugares más emblemáticos de la ciudad, juegos y talleres infantiles.
También, a lo largo de todo el fin de semana, se podrá disfrutar de la fireta gastronómica de las asociaciones festivas olivenses en la plaza de Ganguis, con música en directo sábado a mediodía y por la noche.
Además, la concejalía de Juventud colabora un año más con los juegos de madera populares y gigantes para todos los niños y niñas el domingo 11 durante toda la mañana en la misma calle Sant Vicent.
El domingo, 18 de enero, se realizará la tradicional bendición de animales de Sant Antoni y el reparto del pan bendito, después de la misa a la Ermita dels Sants Antonis.
Álvaro Sánchez, concejal delegado de Fiestas del Ayuntamiento de Oliva agradece a los Festeros de la calle de Sant Vicent su gran trabajo especialmente en la recuperación y elaboración de las calderas desde hace alrededor de 30 años.
El edil también invita a todos los vecinos y vecinas de Oliva y de la Safor "a disfrutar del porrat, de las calderas con su arroz cocido con leña tan bueno y especial ahora para el invierno, pero también de la feria de las asociaciones y la Feria Modernista, de la bendición de animales, y, en general, de todos los actos programados".
Esta es la programación del Porrat de Sant Antoni d'Oliva 2026:
DIVENDRES 9
17.00 h, inauguració, tallers i atraccions.
19.00 h, inauguració oficial de la Fira Modernista. Taller de pinta màscares i atraccions.
19.00 h, inauguració de la Fira Gastronòmica de les Associacions, a la plaça de Ganguis.
DISSABTE 10
8.00 h, comença l'elaboració de les Calderes de Sant Antoni al carrer de Sant Vicent i amb la col·laboració dels Festers del carrer de Sant Vicent.
12.00 h, visites guiades als llocs més emblemàtics de la ciutat.
De 12.30 h a 14.30 h, actuació del grup 'Simply' a la plaça de Ganguis.
13.00 h, sessió de vermut al Mercat Municipal.
13.15 h, repartiment del dinar popular de les Calderes de Sant Antoni.
14.30 h, dinar teatralitzat a la carpa del mercat.
16.00 h, exhibició de croquet.
De 21.00 h a 00.30 h, actuació del grup 'Sonados Band' a la plaça de Ganguis.
DIUMENGE 11
Durant tot el matí, jocs de fusta populars i gegants al carrer de Sant Vicent, a càrrec de la regidoria de Joventut.
10.00 h, recepció i esmorzar dels grups modernistes de bicis clàssiques Las Galgas i l'AC Modernista de Novelda a la carpa del mercat.
11.00 h, visites guiades als llocs més emblemàtics de la ciutat.
12.30 h, desfilada de bicicletes antigues per l'AC Las Galgas de Yecla i Santomera.
13.00 h, el grup AC Modernista de Novelda farà un recorregut pel mercat amb la seua indumentària de gala.
16.00 h, el grup AC Modernista de Novelda ballarà el vals de Johann Strauss 'El Danubi Blau' a la carpa del mercat.
17.00 h, el grup AC Modernista de Novelda farà un recorregut pel mercat amb la seua indumentària de gala.
21.00 h, clausura de la Fira Modernista.
DIUMENGE 18
10.00 h, repartiment de xocolate per a tots els assistents a la plaça de Ganguis.
10.00 h, esmorzar popular per a carreters i cavallistes, de gamba amb bleda, al carrer de Sant Vicent i a càrrec dels Festers del carrer.
11.00 h, a l'ermita del sant, solemne missa. En acabar, repartiment del pa beneït.
12.00 h, recorregut dels Festers de Sant Vicent amb el sant, amb eixida des de l'ermita, pels carrers de l'Ermita, de Sant Blai, plaça de Ganguis, de l'Aurora i de Sant Vicent, amb acompanyament musical de tabal i dolçaina i els animals menuts.
12.15 h, inici de la Benedicció d'Animals al carrer de Sant Vicent, seguint les indicacions de l'organització de l'acte.
