Carla Bañuls Puente, campeona de España de ciclocross con la selección valenciana

Primer día y primer éxito de las y los ciclistas de la Comunitat Valenciana en el Campeonato de España de Ciclocross, que se disputa en Tarancón (Cuenca) este fin de semana. El Nacional ha comenzado este viernes con la espectacular prueba de relevos por selecciones autonómicas y la valenciana se ha colgado la medalla de oro al proclamarse campeona.

Entre los integrantes del combinado autonómico ha destacado la corredora de Gandia, Carla Bañuls Puente, subcampeona de España cadete el año pasado, pero ha corrido como júnior. Sus compañeros y compañeras han sido los actuales campeones de España absolutos (élite), Felipe Orts y Sofía Rodríguez, el subcampeón de España sub23, Raúl Mira, el júnior Marc Moncho y la sub23 María Filgueiras.

El equipo de la Comunitat Valenciana sube a lo más alto en la jornada inaugural del campeonato en un podio que completan las selecciones de Cantabria y Asturias.

Carla Bañuls Puente tiene que correr el domingo la prueba de la categoría júnior como representante de la selección valenciana.

En el mismo grupo que compite por la Comunitat Valenciana también figuran los igualmente saforenses Jorge Flores Torres (júnior) y Sergi Margarit Moragues (cadete). El primero también compite el domingo y el segundo lo hará el sábado.

El Campeonato de España de Ciclocross 2026 reúne a más de 700 participantes y se disputa sobre un circuito de 3.000 metros de longitud. El circuito cuenta con pasos elevados, laderas, obstáculos, arenero y un montaje cuidado al detalle.

Las carreras del Campeonato de España de sábado y domingo podrán seguirse en streaming a través de Sportpublic TV, mientras que en RTVE Play ofrecerán solo las pruebas élite.