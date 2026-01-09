El Mukend Fest Gandia a beneficio de Cáritas y el Comedor Social quiere superar los 10.000 € de recaudación

Gandia acogerá el sábado 7 de febrero la tercera edición del Mukend Fest, un evento solidario que volverá a llenar de vida el Pasaje Lombard con una completa jornada de actividades, música y propuestas para todos los públicos.

Organizado por Mumbai, el festival tiene como objetivo superar los más de 10.000 euros recaudados en ediciones anteriores, que en esta ocasión se destinarán a Cáritas Interparroquial de Gandía y al Comedor Social de la ciudad.

Las entradas para el Festival Solidario costarán 15 euros (incluyen el vaso) y estarán a la venta desde este sábado, 10 de enero, a las 10:30 horas en la tienda y online (toda la información estará disponible en @mukendfest en Instagram).

La programación del festival arrancará a las 10 horas con un mercadillo de segunda mano, al que se sumarán sesiones de asesoría de imagen a cargo de Ana Morant, una clase solidaria de Barre en Fomento, de la mano de Esther López, y diversos talleres creativos organizados por Entretés, fomentando así la participación y la creatividad desde primera hora del día.

A partir de las 11 horas, el festival pensará también en los más pequeños, que podrán disfrutar de pintacaras y de la presencia de los divertidos personajes de la Patrulla Canina, convirtiendo la jornada en una experiencia familiar y abierta a toda la ciudadanía.

El vino volverá a tener un espacio destacado en el Mukend Fest, con dos catas solidarias organizadas por la Bodega del Passatge, programadas a las 11:30 y a las 12:45 horas, pensadas para quienes deseen disfrutar de esta experiencia en un ambiente distendido y con un fin social.

La tarde retomará el ambiente festivo a partir de las 17 horas, con música en formato tardeo en Fomento, donde actuarán los grupos Sin Comentarios, DJ Bimba y Michael G. El "dress code" del evento será "Baile de máscaras", y las personas asistentes que se sumen a esta propuesta podrán participar en un concurso con diferentes premios al mejor outfit, al mejor complemento y al mejor grupo tematizado.

"Es un orgullo poder organizar esta tercera edición después de la maravillosa respuesta de la ciudad en las dos ediciones anteriores. Este año queremos superarnos y poder ampliar así nuestra donación, para poder colaborar con estas dos entidades tan necesarias para Gandia. Me gustaría agradecer enormemente a las empresas que vuelven a colaborar con nosotros un año más: a Fomento AIC Gandia y su Junta por cedernos la casa y a mi incansable equipo, que con toda la ilusión está trabajando ya sin parar en este proyecto solidario", manifiesta Begoña Martínez, propietaria de Mumbai Clothing y organizadora del Festival Solidario.