Los párkings públicos de Gandia ya son un aliado del pequeño comercio urbano

La bonificación que aplica el Gobierno de Gandia en los dos aparcamientos públicos municipales, el de la plaza del Prado y el del Centre Històric, mediante la cual aparcar en el centro puede salir gratis si se hace alguna compra o se consume en algún bar o restaurante, se está consolidando entre el comercio urbano y se demuestra como una gran iniciativa para atraer y fidelizar consumidores.

El concejal responsable de los aparcamientos municipales, Salvador Gregori, acompañado por el presidente de la cooperativa Centre Històric Comercial de Gandia, Santi García, hicieron balance de este descuento durante el año 2025, y ambos expresaron su satisfacción porque, con respecto al año anterior, 2024, los actos de compra en virtud de los cuales el comercio local entrega este tique aumentaron un 38%, y las horas regaladas lo hicieron en un 41%.

Estos descuentos se aplican en los dos aparcamientos que gestiona directamente el ayuntamiento a los clientes que compran en los establecimientos asociados, y que actualmente son unos 120.

«Comprar en Gandia no debe ser una mera transacción, tiene que ser una experiencia agradable al visitante, que puede aparcar con facilidad y de forma asequible. Y parece que por fin el comercio se ha dado cuenta del valor añadido que supone ofrecer estos descuentos en los párkings. Además, el coste para el establecimiento es mínimo», valoró Gregori.

Y para demostrar el impacto dio los datos del año 2025 que han aumentado exponencialmente respecto de 2024. En total entre enero y el diciembre del año pasado los establecimientos adheridos realizaron un total de 35.193 acciones comerciales de compra que supusieron 84.404 horas de descuento.

El valor de las horas equivale a 97.064 euros, de los cuales los comerciantes solo se hicieron cargo de un 16%, que son 15.411. Esto es un incremento del 37,7% en cuanto a los actos de compra y un 40,8% en las horas regaladas desde los comercios.

Son los mayores aumentos desde que se puso en marcha esta medida en 2022. Aquél primer año hubo 17.839 actos de compra y 39.350 horas regaladas.

Santi García animó a los comercios a que se sigan sumando, «porque es muy importante que la gente pueda llegar a Gandia y hacer uso del aparcamiento cómodamente, además es un instrumento que fideliza al cliente», apuntó.

Salvador Gregori recordó también que en la zona de la avenida República Argentina hay descuentos parecidos, puesto que la empresa concesionaria del aparcamiento entrega cada año al consistorio cerca de tres mil horas en descuentos, que el ayuntamiento cede a su vez a la asociación de comerciantes de este barrio para que las ofrezcan a sus clientes.

Los comercios que más descuentos entregaron a los clientes vuelven a ser básicamente los mismos que el año pasado. Hay algunos que tienen una clientela que por su propia naturaleza se desplaza más en vehículo, como farmacias, gimnasios o clínicas.

Al respecto, en el «top 10» están, por este orden, la Clínica Eleva, la Farmacia del Paseo 24 horas, el gimnasio Anytime Fitness, la clínica Bayo Dental, el restaurante Yuzumi, la agencia Soluciones Inmobiliarias, las tiendas de ropa Dimendi y Confecciones Milán, el centro estético La Bonita y Tejidos Barcelona.

Por otra parte, la gran contrata que pretende unificar los tres párkings públicos de la ciudad (Prado, Serpis y República Argentina) en una sóla empresa sigue su trámite. Este mes de enero, según anunció Gregori, estará acabado el estudio de viabilidad, y el objetivo es licitarlo en el primer trimestre.

El concejal aseguró que este sistema de descuentos en los párkings para los clientes del comercio local estará contemplado en el pliego de condiciones de la nueva contrata.