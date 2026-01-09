La Policía Local de Tavernes incorpora un dron de alta tecnología para reforzar la seguridad y responder ante las emergencias

La Policía Local de Tavernes de Valldigna ha incorporado un dron de última generación con tecnología avanzada que permitirá mejorar las tareas de vigilancia, prevención y respuesta ante las emergencias, reforzando así la seguridad ciudadana y la eficiencia del servicio.

El nuevo dispositivo cuenta con un sistema de multicámara ideal para mapeo, inspección y análisis geoespacial, altavoz, seguimiento de personas y vehículos, además de inteligencia artificial. Entre otras características, este dron permite la detección de obstáculos con una cámara con seis lentes de ojo de pez, perfecta para entornos complejos, cámaras y sensores térmicos, mapeo topográfico de alta precisión, generación de mapas en 3D y luz potente para vuelos en espacios de muy poca iluminación. Puede alcanzar una velocidad máxima de 76 kilómetros por hora.

El uso del dron facilitará a la Policía Local una actuación más rápida y precisa, optimizando los recursos humanos y materiales disponibles. Los agentes ya han recibido la formación específica necesaria para el manejo del dispositivo, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente en materia de seguridad aérea y protección de datos.

La incorporación de este dispositivo supone un paso adelante en la modernización del cuerpo policial y el compromiso del Ayuntamiento de Tavernes de Valldigna con la innovación al servicio de la ciudadanía. De igual modo, servirá a la Policía Local para adaptarse a los nuevos retos en materia de seguridad, apostando por la tecnología como herramienta clave para garantizar un municipio más seguro y eficiente.

El dispositivo de la Policía Local de Tavernes de la Valldigna / Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

La alcaldesa Lara Romero explica que el Ayuntamiento de Tavernes "ha reforzado los recursos de la Policía Local con una nueva inversión en vigilancia, incorporando un dron que permite activar el control aéreo de zonas forestales y de naranjos, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad ante los robos, en coordinación con los quads policiales y las cámaras de videovigil". "Esta apuesta por la tecnología nos permite ampliar la vigilancia durante la temporada estival y actuar con más eficacia ante situaciones de emergencia. El dron, equipado con altavoz, facilita la comunicación directa con las personas y puede ser determinante en casos, por ejemplo, de pérdida en la montaña", ha añadido la alcaldesa quien, además, ha afirmado que es "gobernar pronto y bienestar para la ciudadanía”.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Emilio Fonseca, pone en valor el trabajo que se está realizando desde la Jefatura de la Policía Local, destacando la implicación, la planificación y la visión estratégica con la que se está avanzando hacia una modernización integral del cuerpo policial. "Estamos caminando con paso firme hacia una modernización global de la plantilla, tanto en lo que se refiere a los medios materiales como a la organización y la capacidad operativa. Esta inversión en nuevos recursos, como el dron de vigilancia aérea, es fruto de un trabajo coordinado con la Jefatura y responde a una manera de entender la seguridad basada en la prevención, la innovación y la proximidad", ha destacado.