El Porrat de Beniopa llega fiel a su cita: Consulta toda la programación

Beniopa celebra el Porrat de Sant Antoni durante el viernes 9, el sábado 10 y el domingo 11 de enero con una extensa programación de actividades pensadas para todos los públicos. Así lo han presentado el presidente de la Junta de Distrito de Beniopa, Jesús Naveiro, y el técnico municipal de Política Festiva del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Gandia, Juanjo Reig.

Naveiro subraya que el Porrat de Beniopa es "una cita que nos permite acercar las tradiciones del pueblo a toda la ciudadanía", con propuestas como la "foguera" de Sant Antoni, el Mercat Valencià, la Muestra de Asociaciones, la feria de atracciones, las cabalgatas, la bendición de los animales o el reparto de los buñuelos de calabaza. El presidente de la Junta de Distrito agradece especialmente la implicación de las entidades locales, "sin las cuales este porrat no sería posible".

Por su parte, Reig destaca la calle Barranc como espacio central de la fiesta y remarcado la apuesta por una programación musical potente bajo el nombre de Barranc de Rock, con actuaciones durante todo el fin de semana. El viernes por la noche abrirán el cartel La Gran Babylon y el DJ Carles Roselló; el sábado actuarán La Sede 2.0, Sin Comentarios, La Mocha y el DJ Michael G; y el domingo será el turno del grupo Covergente.

El fin de semana también incluirá citas destacadas como la "plantà de la foguera" de Sant Antoni a cargo de la A.C. Falla de Beniopa, la XXIV edición del Km Vertical organizada por el Club Alpí Gandia, la Muestra de Motos y Coches Clásicos frente a la sede del Moto Club Gandia, la exhibición hípica, así como diferentes actuaciones de música tradicional y animación por las calles del pueblo.

El Porrat de Beniopa está organizado por el Ayuntamiento de Gandia, la Junta de Distrito de Beniopa, el Departamento de Cultura, Fira i Festes y la Comisión de Asociaciones de Beniopa, con la colaboración de numerosas entidades del distrito. La programación está sujeta a posibles modificaciones de última hora.

El presidente de la Junta de Distrito y el técnico de Política Festiva / Àlex Oltra

Programación:

Viernes, 9 de enero

Desde las 17 h. Feria popular para los niños y niñas, precio especial 2 €.

21 h. Barranc de Rock con la actuación del grupo La Gran Babylon y DJ Carles Roselló, en los puestos de las asociaciones.

Sábado, 20 de enero:

9 h. "Plantà de la foguera" de Sant Antoni en la plaza del Campanar, a cargo de la A.C. Falla Beniopa.

10 h. Apertura del Porrat, del Mercat y de la Muestra de Asociaciones.

12.30 h. Animación musical por las calles de Beniopa.

13 h. Toque general de campanas. Iglesia Santa Maria Magdalena.

13.30 h. Barranc de Rock: actuación del grupo La Sede 2.0, en los puestos de las asociaciones.

17 h. En el Mercat Valencià: música tradicional con la Colla Els Bessons.

18 h. Animación musical con el Grup Cant i més, plaza del Campanar.

18.15 h. Actuación del grupo Sin Comentarios, en el Barranc frente a la sede social del Moto Club Gandia.

19 h. Cabalgata a cargo de la Associació de Dolçainers i Tabaleters de la Safor. Salida desde c/ Sant Antoni.

19.30 h. Reparto de buñuelos de calabaza y mistela, en la plaza del Campanar, a cargo de la A.C. Falla de Beniopa, patrocinado por la Junta de Distrito.

20 h. "Cremà de la Foguera" de Sant Antoni, en la plaza del Campanar.

20.45 h. Barranc de Rock: con el grupo La Mocha y a continuación discoteca móvil con Michael G, en los puestos de las asociaciones.

La "cremà de la foguera" es uno de los actos con más simbolismo del Porrat de Beniopa / Àlex Oltra

Domingo, 11 de enero:

08.45 h. Salida de la XXIV edición del Km Vertical, media maratón, carrera y marcha a pie por montaña, organizado por el Club Alpí Gandia. Más información: https://clubalpigandia.com/km-vertical-gandia

09 h. Muestra de Motos y Coches Clásicos, en la calle Barranc frente a la sede social del Moto Club Gandia.

11 h. Misa en honor de Sant Antoni del Porquet, en la iglesia Santa Maria Magdalena.

11.45 h. Desfile de caballerías por las calles del pueblo, amenizado por la Associació de Dolçainers i Tabaleters de la Safor. Salida desde la calle Crist de l’Empar.

12 h. Bendición de animales, donde se repartirá el pan bendito y las algarrobas, en la plaza del Campanar. Organiza: Parroquia Santa Maria Magdalena de Beniopa.

12.30 h. Animación musical por las calles de Beniopa.

12.30 h. Exhibición hípica, a cargo del equipo Doma Clàssica David Escrivà y Club Hípic La Safor.

13.45 h. Barranc de Rock: actuación del grupo Covergente, en los puestos de las asociaciones.

17 h. En el Mercat Valencià:

Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero:

De 10 a 22 h (aproximadamente).

XIX Muestra de Asociaciones de Beniopa con productos artesanales.

Porrat de productos típicos.

Feria de atracciones.

Mercat Valencià.

Zona de juegos infantiles.

Barranc de Rock.