Proinbeni UpB Gandia defiende el liderazgo en Getafe en el inicio de la segunda vuelta

Todo son parabienes para Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia, líder y campeón de invierno en el grupo Este de la Liga de Segunda FEB con 10 victorias y 3 derrotas en su haber.

En el seno del club y del equipo prefieren mantener la cautela hasta el extremo de que lanzan el mensaje de que "estamos a dos triunfos de asegurar la permanencia", según comenta uno de los directores deportivos, Juanma Menacho, quien añade que "ese es nuestro objetivo inicial. Lo que venga después, ya se verá".

El entrenador del primer equipo gandiense, Alejandro Mesa, también se expresa en términos similares: "Estamos a la mitad, pero hay que reconocer que todo va bien". El técnico explica que "solo pido que el nuevo año sea igual o mejor que el anterior, que terminamos con solo 9 derrotas entre la segunda vuelta de la Liga 2024-2025 y la primera vuelta de esta temporada. Esos números nos situarían terceros en nuestro campeonato".

Mesa destaca que "estamos orgullosos de la trayectoria del equipo porque, además, la gente que viene al Pabellón Municipal se divierte y se va a casa satisfecha. En definitiva, es para lo que jugamos".

Reflexiones al margen, este fin de semana sigue la competición liguera. Proinbeni juega en Getafe el primer encuentro de la segunda vuelta ante un rival rocoso e incómodo que "nos complicó mucho la vida en el inicio de la Liga. De hecho, nos ganaron tres cuartos y solo pudimos superarlos en el último".

Según Mesa, "Getafe está haciendo una muy buena campaña, a pesar de ser nuevo en la categoría. Son el tercer mejor ataque y el segundo en valoración. Cuenta con jugadores de calidad y experiencia".

Proinbeni UpB Gandia viaja a Getafe en la mañana del sábado para jugar a las 18.30 horas. Es baja Ferrando y Alejo es duda, ambos por lesión. "Esperemos no acusar las ausencias", comenta Alejandro Mesa.